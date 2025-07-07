Минобразования идет на встречу двоечникам: в Латвии искусственно упрощен экзамен по математики?

Baltijas balss logotype

В этом году экзамен по математике для 9-х классов был искусственно упрощён, чтобы все учащиеся могли окончить основную школу, заявил ЛТВ учитель математики и заместитель директора Рижской 1-й гимназии Дайнис Крикис.

Однако чиновники Госагентства развития образования, ответственного за содержание экзаменов, старательно отрицают заявление замдиректора.

В последние годы слабые результаты школьников на централизованных экзаменах вызвали широкий резонанс в обществе: сотни школьников не смогли достичь даже минимально необходимого уровня.

По этой причине план повысить минимально допустимый балл на централизованных экзаменах до 20% был отложен на несколько лет и остаётся на уровне 10%.

По наблюдениям в государственных гимназиях Риги, абитуриенты, поступающие с высокими результатами централизованного экзамена по математике, не демонстрируют впечатляющих успехов на вступительных испытаниях, проводимых самими учебными заведениями. Поэтому у ряда директоров гимназий в этом году сложилось впечатление, что экзамен по математике был упрощён искусственно, чтобы каждый мог закончить основную школу.

«Экзамен облегчён, чтобы учащиеся по всей стране выглядели успешнее, чтобы статистика была лучше и чтобы большинство смогло преодолеть 10%-ный порог. У нас были случаи, когда родители были шокированы, сравнивая результаты централизованного экзамена и вступительного теста: в одном — около 15%, в другом — почти 80%», — отметил Крикис.

Во многих заданиях централизованного экзамена достаточно выбрать правильный вариант из предложенных, разрешено использовать калькулятор и лист формул.

«Экзамен построен так, чтобы ученик, хоть немного учившийся, смог набрать хотя бы 10%. Не набрать здесь — очень сложно. (…) Такой экзамен смог бы сдать даже ученик, закончивший только 7-й класс», — добавил он.

Похожее мнение высказал и директор Государственной гимназии Сигулды Рудолф Калванс. По его словам, в процессе приёма становится заметно, что результаты по математике нетипично высоки.

«Это сильно искажает конкуренцию. Например, ученик набирает 82% на экзамене и всё равно не поступает, потому что перед ним ещё 100 человек с более высокими результатами. Такого раньше не было. Экзамен не отфильтровывает, и у нас, средних школ, возникают моральные трудности. Родители тоже в замешательстве», — пояснил Калванс.

По его словам, в гимназию подаются ученики с годовыми оценками «5» по математике, но результатами на экзамене показывают свыше 80%, что соответствует отметке «8».

С этим не согласна Лиене Пургайле, старший эксперт департамента государственных экзаменов Госагентства развития образования. По её словам, задания такие же, как и в обычной школьной практике, но учитывалась слабая читательская грамотность, поэтому формулировки делались максимально простыми.

«Я старалась, чтобы лёгкие задания имели как можно более короткий текст. Это было особенно важно в этом году — чтобы лёгкие и средние задания были краткими и понятными. Возможно, это и стало причиной, по которой сильные ученики сдали экзамен лучше, чем ожидали», — сказала Пургайле.

(4)
  • ВП
    Вася Пупкин
    8-го июля

    .... упрощён экзамен по математикИ... bb.lv, садитесь, два! (по русскому).

    7
    0
  • Ч
    Чангл
    7-го июля

    Вот бы мне такую систему образования. Тупой, но счастливый. Пол класса не прошло до экзамена, именно по математике.

    13
    1
  • Ч
    Чангл
    Чангл
    7-го июля

    Я сдал на хорошо и за 35 минут. Это единственный предмет который знал можно сказать на отлично

    5
    2
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    хоть где-нибудь у нас есть порядок ???куда не посмотришь, всюду полная дырса !!!!боюсь услышать ,что и в детски садах какой-то щахер-махер происходит !!!

    18
    2
