Baltijas balss logotype

Не трогайте тарифы! Рижским теплосетям популярно объяснили, что их жадность необоснованна 2 7783

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Не трогайте тарифы! Рижским теплосетям популярно объяснили, что их жадность необоснованна

В понедельник госэкономисты пытались убедить руководство Rīgas siltums отказаться от роста тарифов на тепло в Риге. Новый виток отопительной инфляции запланирован на 1 сентября.

Во время встречи чиновники Минэкономики обозначили несколько потенциальных решений. Возможные варианты, которые могут предотвратить повышение тарифов на тепло от компании Rīgas siltums осенью, включают а) закупку гарантированных мощностей, б) переход на более эффективный ежедневный рынок тепловой энергии и в) стимулирование использования тепла, вырабатываемого в когенерации.

В том числе, было отмечено, что максимально эффективное использование тепла, произведённого в когенерационных установках, позволит снизить давление на тарифы для рижан. После завершения углубленных расчетов Rīgas siltums примет решение о том, какой из путей наиболее оптимален для создания устойчивой модели рынка теплоснабжения.

Исполняющий обязанности государственного секретаря Минэкономики Райвис Бремшмитс подчеркнул, что недопущение роста тарифов на тепло в Риге является одним из приоритетов министерства.

"Как представители акционеров как в Rīgas siltums, так и в Latvenergo, мы продолжим совместную работу до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение", — заявил Бремшмитс.

Бремшмитс не пояснил, почему его ведомство (как акционер теплосети) не может просто запретить теплотехникам повышать тарифы.

Отметим, что у Rīgas siltums своя правда: действующий тариф на тепловую энергию в Риге составляет 77,77 евро за мегаватт-час (МВтч), в то время как фактические расходы составляют 79,82 евро за МВтч.

Другой вопрос – почему вместо сокращения расходов хозяева горячей воды решили увеличить доходы за счет кошельков рижан.

Согласно планам Rīgas siltums, с осени тариф может вырасти до 88,10 евро за МВтч, при этом потребители, учитывая рыночные колебания, платили бы 90,15 евро за МВтч.

В целом тарифы для населения планируется увеличить на 21,5% .

Оборот группы "Rīgas siltums" в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 по 31 марта 2025) составил 189,28 млн евро — на 12% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

При этом прибыль группы выросла на 31,7% и составила 33,38 млн евро.

Rīgas siltums — один из основных поставщиков тепла в Риге. 49% капитала принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, остальное у мелких акционеров.

Читайте нас также:
#отопление
0
0
0
12
0
4

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Anim
    7-го июля

    действующий = 77,77 евро/МВтч фактические расходы = 79,82 евро/МВтч прибыль = 33,38 млн евро

    Они там совсем охуели уже?

    54
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    Ну конечно жульё и ворьё откажется от увеличения тарифов. А на что тогда вся их родня, а также друзья и любовницы на курорты ездить будут?

    71
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 795
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 991
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 32
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 53
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео