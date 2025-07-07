Не трогайте тарифы! Рижским теплосетям популярно объяснили, что их жадность необоснованна

В понедельник госэкономисты пытались убедить руководство Rīgas siltums отказаться от роста тарифов на тепло в Риге. Новый виток отопительной инфляции запланирован на 1 сентября.

Во время встречи чиновники Минэкономики обозначили несколько потенциальных решений. Возможные варианты, которые могут предотвратить повышение тарифов на тепло от компании Rīgas siltums осенью, включают а) закупку гарантированных мощностей, б) переход на более эффективный ежедневный рынок тепловой энергии и в) стимулирование использования тепла, вырабатываемого в когенерации.

В том числе, было отмечено, что максимально эффективное использование тепла, произведённого в когенерационных установках, позволит снизить давление на тарифы для рижан. После завершения углубленных расчетов Rīgas siltums примет решение о том, какой из путей наиболее оптимален для создания устойчивой модели рынка теплоснабжения.

Исполняющий обязанности государственного секретаря Минэкономики Райвис Бремшмитс подчеркнул, что недопущение роста тарифов на тепло в Риге является одним из приоритетов министерства.

"Как представители акционеров как в Rīgas siltums, так и в Latvenergo, мы продолжим совместную работу до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение", — заявил Бремшмитс.

Бремшмитс не пояснил, почему его ведомство (как акционер теплосети) не может просто запретить теплотехникам повышать тарифы.

Отметим, что у Rīgas siltums своя правда: действующий тариф на тепловую энергию в Риге составляет 77,77 евро за мегаватт-час (МВтч), в то время как фактические расходы составляют 79,82 евро за МВтч.

Другой вопрос – почему вместо сокращения расходов хозяева горячей воды решили увеличить доходы за счет кошельков рижан.

Согласно планам Rīgas siltums, с осени тариф может вырасти до 88,10 евро за МВтч, при этом потребители, учитывая рыночные колебания, платили бы 90,15 евро за МВтч.

В целом тарифы для населения планируется увеличить на 21,5% .

Оборот группы "Rīgas siltums" в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 по 31 марта 2025) составил 189,28 млн евро — на 12% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

При этом прибыль группы выросла на 31,7% и составила 33,38 млн евро.

Rīgas siltums — один из основных поставщиков тепла в Риге. 49% капитала принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, остальное у мелких акционеров.