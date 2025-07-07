Baltijas balss logotype

Не уверен, что не возникнет социальный заказ на новые депортации, аресты и расстрелы - политолог 7 1399

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
press.lv
Не уверен, что не возникнет социальный заказ на новые депортации, аресты и расстрелы - политолог

"Какова цель таких обобщений, оскорбляющих столь многих людей русской национальности, в том числе тех, кто живет рядом с нами? Умножить не друзей, а врагов? Сознательно задеть? Или трудно было написать «Россия» вместо "Русские"? И почему тогда по Украине, а не по украинцам? - пишет в своем блоге политобозреватель Кристиан Розенвалдс, возмущенный заголовком "Русские опять ударили по Украине", пишет Press.lv.

У нас осталось так мало эмпатии? Тогда прикинем ситуацию на себя: понравилось бы мне и другим латышам, если бы кто-то обобщил - это, мол, не латышские красные стрелки, а все латыши как нация виноваты в русской революции? Или обвинил всех латышей в сожженных командой Арайса белорусских деревнях? Или посчитал, что латышские палачи, с энтузиазмом участвовавшие в избиении евреев, забегая вперед желаний немецкого начальства - это и есть все латыши?

Я слежу за внутриполитическими дискуссиями в Украине. Там тоже время от времени кто-то "обобщает". Недавно разгорелась полемика вокруг певца Андрея Данилко (Верки Сердючки) из-за нескольких песен на концерте в Киеве на русском языке. И тогда такие люди, как Дмитрий Гордон и другие комментаторы напомнили, что в украинской армии на передовой почти половина героев разговаривают между собой на русском, на своем родном языке. Они сражаются за такую Украину, в которой никто не осмелится указывать, на каком языке им думать, петь, говорить, читать и слушать.

У нас некоторые в своей ненависти к России и русским прикрываются флагом Украины. Может быть, стоит поинтересоваться, что об этом думают сами украинцы? Особенно жители Харькова или Одессы, которые являются патриотами Украины, ненавидят Путина и Россию, но их родной язык – русский. Кстати, русские из России создали легион «Свобода России», который воюет на стороне Украины. И очень многие жители России, надеясь на перемены в своей стране, приняли сторону Украины. Нет, они не украинцы и не собираются ими быть, они всегда были и будут русскими, которые против режима Путина в России, в том числе воюя против него с оружием в руках - в том числе и для того, чтобы не стыдиться быть русскими.

И какова цель такого обобщающего заголовка в Латвии, где треть населения является русскоязычным? Мы действительно надеемся, что так они станут теми, кто, как и русские в Украине, в нужный момент будут сражаться вместе с латышами, вместе с теми, кто считает всех русских "вторым сортом"?

Может быть, это редакционная уступка латышскому читателю? Которому хотелось бы видеть четкую черно-белую картину, а не пытаться думать, чтобы разгадать сложную картину мира? От ответственного СМИ хотелось бы ожидать более дальновидных действий.

В Латвии так много заявлений о единой нации, о едином информационном пространстве. Это мы так его создаем? Какой же смысл призывать русских читать на латышском языке, когда уже заголовок является прямым оскорблением для каждого русского, которого мы приглашаем в это пространство? Я бы на их месте не хотел заходить в такое пространство...

Если мы хотим видеть русскую аудиторию своей, то нужно привлекать ее не только заявлениями, но и посланиями. На мой взгляд, ни латышская аудитория, ни латышские СМИ к этому не готовы. А запретами на чтение и прослушивание на русском языке мы, скорее всего, будем способствовать не использованию латышских СМИ, а включению в аудиторию российских СМИ.

Мы действительно так сильно хотим узреть эту линию фронта в наших дворах? Надеемся, что под шумок сможем этнически "почистить" Латвию? Мне самому страшно задавать этот вопрос, потому что я против любого насилия. Однако я не уверен, что в сегодняшних условиях хаоса и беспринципности не возникнет социальный заказ на новые депортации, аресты и, в конечном итоге, расстрелы предателей, как это было в 1941 и 1949 годах.

Между тем я продолжаю надеяться, что в Латвии будет длительный мир, чтобы никакие внешние потрясения не могли повлиять на внутренний мир. Я верю, что русские в Латвии, разговаривая между собой по-русски, будут уважать и любить Латвию и латышей, а не общаясь из-под палки на латышском, ненавидеть при этом и латышей, и Латвию".

Читайте нас также:
#латвия #русские #мнения
16
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • Д
    Дед
    7-го июля

    А он прав! На месте латышей, я бы 10 раз подумал. Русские не за границей, они за каждым домом, в каждом дворе, они рядом с латышами на улице и в магазине. В каждом из них, заложена толика ненависти. В кои то больше, в ком то меньше, но она есть. Вдруг наступит тот день, когда будет клич БЕЙ! Ведь у латышей будет гореть земля под ногами, каждый вспомнит русский язык без акцента.. Уверены, что не вспомнят латышские высокомерные выражения и взгляды? Уверены, что не вспомнят- Mēs dzīvojām Latvijā, un jums jārunā latviski!

    14
    2
  • LS
    Luka Senka
    Дед
    8-го июля

    Не смеши,ничтожество,неполноценное

    2
    3
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Депортации оккупантов и их детей в Латвии не избежать.так как к оккупантами нет и не может быть толерантного отношения.

    3
    63
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Не надо сравнивать ситуацию в Украине и Прибалтике. Это совсем разные ситуации.В Украине эти русские законно живут и сражаются против выродков россии. В Прибалтике как минимум 70%русскоязычных находятся не законно.Потому у них тут недолжно быть ни каких прав.

    5
    59
  • A
    Anim
    7-го июля

    "Они сражаются за такую Украину, в которой никто не осмелится указывать, на каком языке им думать, петь, говорить, читать и слушать"

    Наивные.

    24
    2
  • Ч
    Чангл
    7-го июля

    Умные мысли, жаль, что поздно. Многие уже так озлобленны на эту власть, что нет слов. И это не только русскоговорящие, но большинство латышей. Спасибо правительству за светлое будущее

    50
    0
  • А
    Андрей
    7-го июля

    "Нет, они не украинцы и не собираются ими быть, они всегда были и будут русскими, которые против режима Путина в России" Ну... это гражданин Р. погорячился. Достаточно большая часть населения Одессы как раз ждут реинтеграцию Одессы в состав Российской Империи, вернее её аналога 21-го века. Короче, готовят цветы. А почему? Так потому что есть возможность общаться с жителями Крыма, которые на своём опыте могут сравнить. А про режима Зеленского автор почему-то умалчивает. Ведь просроченный президент не легитимен (согласно Конституции Украины), а стало быть узурпатор власти. А стало быть его правление - режим. В то время как в РФ, Путин хоть и властвует много лет, но всё согласно Конституции РФ - согласно результатам выборов. Причём не узкой группы ОПГ, которые выбирают президента в зоопарке, а всё население страны принимает участие в выборах. Так вот, "бонусы" режима Зеленского, население Одессы и других городов, находящихся на территории Российской Империи, испытали на себе. И сделали выводы. P.S. многие поддерживают высаживание герани на подоконниках в зданиях ТЦК (источник - украинские паблики). Ходят слухи, что герань помогает избавиться от проблем с болью у ухе, а иногда и зрение также стабилизируется. К чему это? Берегите здоровье! Рубаху - с нова, а честь - с молоду! Не поддавайтесь на провокации! Ищите способы решения проблем. Не ждите, что кто-то их решит за вас!

    29
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 795
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 991
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 32
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 53
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео