Неделя начнётся с дождя

Неделя по всей Латвии начнётся с дождя, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В течение дня небо над Латвией покроется облаками, которые в первой половине дня принесут дождь лишь в отдельных местах, но начиная с полудня осадки ожидаются уже на большей части страны, местами возможны грозы.

Будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов, а в Курземе на побережье залива — до +17...+19 градусов.

В Риге день будет облачным, во второй половине дня и вечером ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер, температура воздуха повысится до +21...+23 градусов.