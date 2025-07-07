Baltijas balss logotype

«Русские так не чудят»: почему латышские подростки общаются между собой по-английски

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
«Русские так не чудят»: почему латышские подростки общаются между собой по-английски
ФОТО: LETA

В соцсетях началась дискуссия о привычке поведения молодёжи, особенно заметной среди девочек: они часто разговаривают между собой на английском языке, пишет LA.lv.

Один мужчина поделился на платформе X своим наблюдением:

«Что это за феномен — когда девочки-подростки общаются между собой по-английски? И нет, не вставляют отдельные слова, а целая часть разговора полностью по-английски. А потом продолжают о чём-то другом чисто по-латышски. И именно девочки, парней я пока так себя ведущими не видел».

В разделе комментариев люди поспешили высказать своё мнение. Многие считают это нормальным явлением в эпоху глобализации: «И что в этом плохого? Здорово, что знают языки», — пишет кто-то.

«Стильно. Смешной и незначительный тренд. (Нет-нет, латышский язык от этого не исчезнет)», — добавляет другой пользователь.

Также выдвигаются предположения о причинах этого явления. Кто-то указывает, что подростки потребляют много контента на английском языке, поэтому естественно переходят на него и в повседневном общении.

«Может быть, потому что девочки больше читают? Я, например, читаю 95% информации по-английски. Тогда иногда не могу выразить мысль по-латышски, особенно если речь идёт о технических вещах. В латышском языке некоторым терминам просто нет эквивалентов. Например, "завершить компьютер"», — иронично замечает один из комментаторов.

Однако не все столь понимающи. Часть пользователей воспринимает это как угрозу латышскому языку.

«Русские подростки так не чудят, а уважают свой язык. И как мы можем требовать от них говорить по-латышски, если наши же дети между собой не говорят?», — пишет один из настроенных скептически комментаторов.

Свои мнения добавляют и родители, которые ежедневно наблюдают такую речь в своих семьях: «Так делают очень многие подростки. По-английски быстрее и проще выразиться. В интернете всё по-английски, поэтому они и говорят так. Я — мама подростков», — говорится в одном из комментариев.

Всё можно точно резюмировать словами одного мужчины: «На YouTube ведь нет латышского. Они говорят параллельно на двух языках, потому что живут в двух мирах».

#латышский язык
(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Просто учатся английскому, чтобы скорее удрать отсюда. Что тут непонятного? .

    179
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Русские не спешат учить, потому что хотят остаться здесь, потому что здесь их корни. Что тут непонятного? .

    109
    8
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Что за бред.... 🤣🤣🤣А у латышей, тут корней видимо нету?... Вы такую ахинею пишите. По статистике как раз русскоязычное население, больше уезжает на заработки или на ПМЖ (что реже) чем латыши... И общаются они, не полностью на английском, а смешивая английский с латышским, и звучит это отвратно.

    4
    35
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Иннокентий, вся фишечка в том. что большинство уезжающих - именно латыши. Почитайте для информированности сайт нашей статистики - они, конечно, врут постоянно, но статистика уезжающих представляет собой страшную картину. А на деле (без статистики) - еще страшнеее...

    19
    2
  • Д
    Дед
    Бесс Толковый
    8-го июля

    Иннокентию Сидорову. У латышей нет понятия Родина. Слово dzimtene, у них пишется с маленькой буквы.

    3
    0
Видео