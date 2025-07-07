«Русские так не чудят»: почему латышские подростки общаются между собой по-английски

В соцсетях началась дискуссия о привычке поведения молодёжи, особенно заметной среди девочек: они часто разговаривают между собой на английском языке, пишет LA.lv .

Один мужчина поделился на платформе X своим наблюдением:

«Что это за феномен — когда девочки-подростки общаются между собой по-английски? И нет, не вставляют отдельные слова, а целая часть разговора полностью по-английски. А потом продолжают о чём-то другом чисто по-латышски. И именно девочки, парней я пока так себя ведущими не видел».

В разделе комментариев люди поспешили высказать своё мнение. Многие считают это нормальным явлением в эпоху глобализации: «И что в этом плохого? Здорово, что знают языки», — пишет кто-то.

«Стильно. Смешной и незначительный тренд. (Нет-нет, латышский язык от этого не исчезнет)», — добавляет другой пользователь.

Также выдвигаются предположения о причинах этого явления. Кто-то указывает, что подростки потребляют много контента на английском языке, поэтому естественно переходят на него и в повседневном общении.

«Может быть, потому что девочки больше читают? Я, например, читаю 95% информации по-английски. Тогда иногда не могу выразить мысль по-латышски, особенно если речь идёт о технических вещах. В латышском языке некоторым терминам просто нет эквивалентов. Например, "завершить компьютер"», — иронично замечает один из комментаторов.

Однако не все столь понимающи. Часть пользователей воспринимает это как угрозу латышскому языку.

«Русские подростки так не чудят, а уважают свой язык. И как мы можем требовать от них говорить по-латышски, если наши же дети между собой не говорят?», — пишет один из настроенных скептически комментаторов.

Свои мнения добавляют и родители, которые ежедневно наблюдают такую речь в своих семьях: «Так делают очень многие подростки. По-английски быстрее и проще выразиться. В интернете всё по-английски, поэтому они и говорят так. Я — мама подростков», — говорится в одном из комментариев.

Всё можно точно резюмировать словами одного мужчины: «На YouTube ведь нет латышского. Они говорят параллельно на двух языках, потому что живут в двух мирах».