Слизней всё больше: садоводы страдают, власти получают десятки жалоб

Уже несколько лет садоводы борются с этим инвазивным видом, применяя разные методы. В Управлении охраны природы признают - полностью истребить этот вид в Латвии уже невозможно, однако важно ограничить его дальнейшее распространение.

"Они причиняют большой вред не только тем, кто выращивает огурцы или салат, но и тем, кто выращивает декоративные растения, так как слизни охотно поедают и их. И даже тем, кто просто хочет пройти по своему двору - если раньше в пасмурное и дождливое утро можно было не обращать внимания, куда ступаешь, то теперь повсюду слизни. Это реальные неудобства", - отмечает специалист по окружающей среде самоуправления Сигулдского края Майя Ковача.

Один слизень может отложить в год до 500 яиц. "Слизень здесь надолго, и борьба с ним теперь будет нужна постоянно", - подчеркивает эксперт.

Впервые испанский слизень был обнаружен в Латвии 17 лет назад, а сейчас распространен по всей стране. Только за один день в конце июня Управление охраны природы получило 68 жалоб на этого вредителя.

"Полностью уничтожить испанского слизня в Латвии уже невозможно, поскольку он распространился и в дикой природе. Но бороться с ним нужно. Если этого не делать, будет еще хуже", - предупреждает эксперт по инвазивным видам природоохранного управления Санта Рутковска.

Если не бороться с вредителем, он будет представлять серьезную угрозу для всего сельского хозяйства, что может повлечь за собой значительные убытки и, как следствие, повышение цен на продукты питания.