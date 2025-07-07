Baltijas balss logotype

Слизней всё больше: садоводы страдают, власти получают десятки жалоб

Дата публикации: 07.07.2025
LETA
Слизней всё больше: садоводы страдают, власти получают десятки жалоб

Для испанских слизней прохладное и дождливое лето благоприятно, что способствует их активному размножению, пишут общественные СМИ.

Уже несколько лет садоводы борются с этим инвазивным видом, применяя разные методы. В Управлении охраны природы признают - полностью истребить этот вид в Латвии уже невозможно, однако важно ограничить его дальнейшее распространение.

"Они причиняют большой вред не только тем, кто выращивает огурцы или салат, но и тем, кто выращивает декоративные растения, так как слизни охотно поедают и их. И даже тем, кто просто хочет пройти по своему двору - если раньше в пасмурное и дождливое утро можно было не обращать внимания, куда ступаешь, то теперь повсюду слизни. Это реальные неудобства", - отмечает специалист по окружающей среде самоуправления Сигулдского края Майя Ковача.

Один слизень может отложить в год до 500 яиц. "Слизень здесь надолго, и борьба с ним теперь будет нужна постоянно", - подчеркивает эксперт.

Впервые испанский слизень был обнаружен в Латвии 17 лет назад, а сейчас распространен по всей стране. Только за один день в конце июня Управление охраны природы получило 68 жалоб на этого вредителя.

"Полностью уничтожить испанского слизня в Латвии уже невозможно, поскольку он распространился и в дикой природе. Но бороться с ним нужно. Если этого не делать, будет еще хуже", - предупреждает эксперт по инвазивным видам природоохранного управления Санта Рутковска.

Если не бороться с вредителем, он будет представлять серьезную угрозу для всего сельского хозяйства, что может повлечь за собой значительные убытки и, как следствие, повышение цен на продукты питания.

(1)
  • MI
    Marija Ivanova
    7-го июля

    Соль на пермиетре через который эти гады прут помогает защитить участок. Конечно соль убиает и растительность, если сыпать на почву, но если эта растительность сорняки - то не жалко.

    8
    3

