В будущем сёла превратятся в элитарное место, где смогут жить только самые состоятельные – социолог

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
В будущем сёла превратятся в элитарное место, где смогут жить только самые состоятельные – социолог

Сегодня в Риге начинается Конгресс европейских сельских социологов, который соберёт около 400 учёных из 37 стран. Почему горожанам стоит задуматься о сёлах? Социолог, профессор Рижского университета имени Страдиня Микелис Гривиньш в передаче TV3 «900 секунд» отметил, что в будущем отдалённые сёла рискуют превратиться в элитарное место, где смогут жить только те, кто может себе это позволить.

«В городе школа будет рядом, а в селе мы не сможем обеспечить такое же качество. Придётся начинать задумываться о том, кто где живёт. Отдалённые сёла станут местом, где смогут жить только те, кто может себе это позволить, и людям придётся обеспечивать все удобства за свой счёт», – подчеркнул Гривиньш, указав, что отдалённые сёла угрожает элитаризация.

Он отметил, что как в Латвии, так и в других странах Европы самой большой проблемой сёл остаётся депопуляция.

«Люди уезжают, и возникает вопрос, как сбалансировать сокращающееся население с необходимостью сохранять услуги на таком уровне, чтобы людям в сёлах было комфортно жить», – пояснил он.

Хотя во время пандемии много говорилось о переезде людей в сёла, Гривиньш отметил, что это скорее удачные примеры отдельных городов, таких как Цесис или Кулдига, но в контексте Латвии их нельзя считать сёлами: «Мы часто думаем, что у города и села нет связи, но на самом деле они тесно связаны. Село — это место, где производится еда, создаются рабочие места, и горожанам тоже стоит думать о сёлах», – подчеркнул он.

На конгрессе в Риге исследователи будут обсуждать значение сельского хозяйства и продовольствия, цифровизацию, депопуляцию, а также то, как создавать инклюзивную сельскую среду, где людям будет комфортно жить и куда им захочется возвращаться.

Гривиньш подчеркнул, что размышляя о будущем сёл, важно понять, сможет ли общество обеспечить услуги и качество жизни в отдалённых регионах, или же они станут местом, где смогут жить лишь те, кто располагает достаточными средствами, чтобы самостоятельно обеспечить транспорт, интернет и другие повседневные услуги.

«В сёлах нужно будет уметь жить, осознавая, что не всё будет доступно, как в городе, и это в будущем превратит отдалённые сёла в элитарный выбор», – предостерёг социолог.

(1)
  • A
    Aleks
    7-го июля

    ,,Куплю баб деревеньку и буду трахать помаленьку,,Мечта капиталиста. Феодалы возвращаются ..Сиквел.

    12
    1

