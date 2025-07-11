Baltijas balss logotype

Обществу следует быть дружелюбнее к «возвращенцам» - объединение свободных латышей 2 524

Дата публикации: 11.07.2025
Обществу следует быть дружелюбнее к «возвращенцам» - объединение свободных латышей

Общество в Латвии должно быть более дружелюбным к реэмигрантам, заявил в пятницу в передаче "900 секунд" на TV3 председатель Всемирного объединения свободных латышей Петерис Блумбергс, пишет ЛЕТА.

Комментируя вопрос о том, что государство могло бы сделать для возвращения жителей в Латвию, Блумбергс признал, что это — личное решение, и государству трудно прямо влиять на такие ситуации. Вместе с тем, по его словам, существуют определённые механизмы помощи — например, в поиске школ, жилья. Также, по его мнению, следует уделять внимание членам семей, которые нередко являются иностранцами.

"Общество могло бы быть дружелюбнее. Многие говорят, что тех, кто уехал, считают предателями. А когда они возвращаются, их не встречают с теплом," — сказал глава организации.

Он призвал общество принимать тех, кто решил вернуться домой.

#миграция
Оставить комментарий

(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    11-го июля

    Общество должно понять принесут ли приехавшие практическую пользу обществу, они врачи, они специалисты инженеры, они запустят производство или глобально станут оказывать сложные и нужные услуги. И потом общество решит, на основании этого, как к ним относится. А свободных бездельников нигде не жалуют, а , как говорит опыт, люди достигшие успеха возвращаются очень редко.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го июля

    Да уж, поиски счастья на стороне никогда ничем хорошим не заканчиваются, с годами на родину тянет сильнее! Дружелюбнее к "возвращенцам", это уж как получится в каждом конкретном случае, а вот так желаемого Петерисом тепла, получить вряд ли получится.

