Обществу следует быть дружелюбнее к «возвращенцам» - объединение свободных латышей

Общество в Латвии должно быть более дружелюбным к реэмигрантам, заявил в пятницу в передаче "900 секунд" на TV3 председатель Всемирного объединения свободных латышей Петерис Блумбергс, пишет ЛЕТА.

Комментируя вопрос о том, что государство могло бы сделать для возвращения жителей в Латвию, Блумбергс признал, что это — личное решение, и государству трудно прямо влиять на такие ситуации. Вместе с тем, по его словам, существуют определённые механизмы помощи — например, в поиске школ, жилья. Также, по его мнению, следует уделять внимание членам семей, которые нередко являются иностранцами.

"Общество могло бы быть дружелюбнее. Многие говорят, что тех, кто уехал, считают предателями. А когда они возвращаются, их не встречают с теплом," — сказал глава организации.

Он призвал общество принимать тех, кто решил вернуться домой.