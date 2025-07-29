Латышский режиссер Алвис Херманис продолжает думать о судьбах народа. На своем Х он выписал следующий рецепт, на наш взгляд довольно наивный: "Я читал интервью Кулбергса в «Клубе», где, среди прочего, упоминается срок, назначенный экспертами для банкротства LV.

Что ни говори, но латышский народ и государство смогут избежать плохого сценария в будущем только при одном условии — если в один прекрасный день самыми уважаемыми и достойными людьми в латвийском обществе станут:

предприниматели (важное замечание — те, кто создаёт свой собственный продукт) и многодетные родители.

Другого варианта спасения не не светит.

Пока всё наоборот.