Baltijas balss logotype

Режиссер Херманис знает, как спастись латышскому государству и народу 7 1236

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2025
соцсети
Режиссер Херманис знает, как спастись латышскому государству и народу

Латышский режиссер Алвис Херманис продолжает думать о судьбах народа. На своем Х он выписал следующий рецепт, на наш взгляд довольно наивный: "Я читал интервью Кулбергса в «Клубе», где, среди прочего, упоминается срок, назначенный экспертами для банкротства LV.

Что ни говори, но латышский народ и государство смогут избежать плохого сценария в будущем только при одном условии — если в один прекрасный день самыми уважаемыми и достойными людьми в латвийском обществе станут:

  1. предприниматели (важное замечание — те, кто создаёт свой собственный продукт) и

  2. многодетные родители.

Другого варианта спасения не не светит.

Пока всё наоборот.

Читайте нас также:
#латвия #мнения
10
2
0
1
0
2

Оставить комментарий

(7)
  • lo gos
    lo gos
    29-го июля

    Фамилия у него подходящая: какой-то Xер из театра.

    31
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го июля

    Сидишь ты дурачок в своих театрах, так уж лучше там и сиди! Политика и Умные изречения это не твоё...

    50
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    Да уж за века немецкого владычества, немцы отлично научили латышей порядку и послушанию при выполнении поставленных поручений!

    31
    3
  • A
    Aleks
    29-го июля

    А то латыши виноваты в революции в России в жертвах гражданской войны Они были простыми наемниками и получали за это деньги.Как и Вторую мировую замутили явно не латыши,а уж какую кровь имел Адольф Шекельгрубер знают все евреи,(послушайте раввина Финкеля)90% революционных властей в России состояли из евреев Они же создали ГУЛАГИ.А все эти Цукцрсы и Арайсы-это уже производные и исполнители,кои всегда были и будут.

    19
    7
  • 010725
    010725
    Aleks
    29-го июля

    всех учили, но зачем ты был лучшим учеником ?

    1
    3
  • A
    Aleks
    29-го июля

    Ей богу,как дитё малолетнее То Израилю Латвию хотел сдать в аренду😀😀😀,что Израиль может сделать бесплатно,то какой то детский лепет.А ведь Херман то должен прекрасно понимать,что происходит и для чего разваливали СССР.Не для того точно,чтобы люди в постсоветских странах жили хорошо и страны процветали. Рецепт тут один.Когда Латвия перестанет быть дойной коровой для одной Секты и ее адептов-вот тогда все и поменяется,а для этого надо постараться истинным патриотам Латвии вне зависимости от национальности и особенно латышам

    30
    4
  • 010725
    010725
    29-го июля

    четыре миллиона жертв в гражданской войне в России,петерсы, лацисы, рудзутаки приложили руку, да и Шая Голощекин не с Марса прилетел девятнадцать миллионов мирных во вторую мировую, цукурсы и несть им числа миллион с лишним беженцев после 91-го года ежедневное издевательство над русскими детьми в изуродованных латышским языком школах и еще надеется спастись ?

    39
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 130
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 928
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 847
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1044

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 11
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 4
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 12
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 13
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 17
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 19
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 11
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 4
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео