«Будут накапливать алкоголь»: как изменились повадки покупателей после 1 августа?

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: «Будут накапливать алкоголь»: как изменились повадки покупателей после 1 августа?

С 1 августа в Латвии вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя: теперь его можно приобрести только до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Первые дни прошли без инцидентов, но торговцы ожидают, что покупатели начнут закупаться заранее, а небольшие магазины — пересматривать график работы, пишет LSM+.

«Первые три дня прошли без каких-либо эксцессов. Люди обычно уже были осведомлены и понимали, что алкоголь купить нельзя», — поделился председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов Lats Раймонд Окманис.

Пока нельзя сказать, чтобы было заметно перераспределение покупок алкоголя по времени суток, пояснил он: ведь был уикенд, да еще и прекрасная погода, люди больше выезжали за город и уже запаслись выпивкой.

«Но я думаю, что, конечно, поменяются привычки, эти изменения влияют на покупки. И думаю, со временем люди начнут просто закупаться впрок. Потому что если у человека день рождения или он что-то хочет отпраздновать, то если он раньше знал, что до 10 вечера он всегда может докупить что-то (потому что в последний момент, как известно, всегда что-то не хватает — майонеза не хватает, молока не хватает, и может не хватить какого-то алкогольного напитка), то сейчас они, наверное, будут покупать с резервом. Будут накапливать алкоголь, например, на субботу, воскресенье».

Уже звучали предостережения, что из-за новшеств некоторые магазины в провинции могут сократить время работы, а в воскресенье, возможно, их двери не откроются вообще. Крупные же розничные сети вообще проблем не усматривают и прогнозируют, что их время работы останется прежним: с 8 и до 23 часов летом, а осенью до 22. Окманис с оптимизмом сетей не вполне согласен: «Думаю, будет произведена калькуляция, эти столпы розничной торговли могут много говорить — но потом математика говорит сама за себя. Например, если убытки каких-то своих магазинов крупные сети могут покрывать со своего общего большого оборота, то, например, наши магазины Lats — независимые торговцы, которые живут за счет именно вот этого магазина.

И, конечно, если они увидят, что продажи в воскресенье им не будут покрывать расходов, доходы не будут покрывать расходов — тогда, конечно, они будут смотреть, что делать. Но я думаю, что до сентября никакого изменения не будет, потому что все сейчас будут смотреть, что и как. Сезон маленьких магазинов, которые больше в деревнях и поселках — это лето, и я предполагаю, что какие-то изменения могут быть где-то к октябрю».

По прогнозу Окманиса, можно ожидать, что некоторые магазины будут работать до восьми часов вечера, и не исключено, что кто-то из торговцев точно решит не работать в воскресенье. Он привел статистику: доля продаж спиртного в сети Lats обычно составляет порядка 30%. И из этой части 40% приходилось именно на вечерние продажи.

#алкоголь #торговля
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
