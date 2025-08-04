На финансируемых из государственного бюджета местах в латвийских вузах в начале 2024/2025 учебного года обучались 30 790 студентов, что составляет 43% общего числа, свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН).

Количество студентов-бюджетников в начале 2024/2025 учебного года было на 2 два процентных пункта больше, чем годом ранее.

Больше всего студентов на бюджетных местах было в группе инженерных наук, производства и строительства - 6167 студентов, или 65%.

Наиболее быстрый рост доли студентов на бюджетных местах наблюдался на специальностях в сфере образования - с 31% до 55%. Как отмечает МОН, это связано с выделением дополнительного финансирования для заочного обучения в этой области.

Самая высокая доля студентов, обучающихся за счет государства, была в докторантуре - 75% всех докторантов.

На остальных уровнях образования доля бюджетников не превышала половины. На бакалаврских программах на бюджетных местах учились 44% студентов, в магистратуре - 42%, в колледжах - 33%.

57% студентов, или около 43 000 человек, обучались на свои средства. Больше всего таких студентов на программах социальных наук, предпринимательства и права - 20 866, или 83% общего числа.

По сравнению с 2023 годом число студентов на бюджетных местах выросло на 1633 - это крупнейший рост с 2007 года.

В начале 2024/2025 учебного года в вузах Латвии обучались почти 75 000 студентов, при этом более половины (54%) учились в Латвийском университете, Рижском техническом университете и Рижском университете Страдиньша.

57% студентов учились на бакалаврских программах, 17% - в колледжах, 24% - в магистратуре, 2% - в докторантуре.

Иностранные студенты в прошлом году составляли 15% всех учащихся вузов, в том числе из Индии - 27%, Узбекистана - 10%, Швеции - 8%, Украины - 8%, Германии - 6%.