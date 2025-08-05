Санта Гаранча объяснила, что СГД использует эти инструменты, а также административные процедуры, такие как контроль и аудит, в случаях, когда возможные налоговые потери значительны. "Если частное лицо что-то пытается провернуть, понятно, что СГД не придёт к нему с этим инструментом и не начнёт клонировать данные, потому что всё это стоит денег", — сказала она.

По её словам, на фоне сокращения бюджета и мер экономии для СГД вопрос затрат и целесообразности актуален не первый год. Поэтому СГД направляется туда, где потенциальная выгода достаточно велика, чтобы это окупилось.

"В этом году в тех 67 случаях, где мы уже работали, данные, которые уже обработаны и по которым подготовлено заключение, которое послужит доказательством в административном процессе, — мы выявили незадекларированные доходы в размере трёх миллионов. Это много, налог с этой суммы составляет примерно 600 тысяч, и далее в процессе мы это докажем. Мы не идём по каким-то мелким точкам, частным лицам и так далее. Мы не можем себе этого позволить, да и не хотим", — признала представитель СГД.

Гаранча пояснила, что за использование данной системы СГД выплачивает лицензионный сбор, и сумма, которая сейчас обсуждается в обществе, — это плата за лицензию на три года. У СГД девять лицензий, и в год это "удовольствие" обходится примерно в 150 тысяч евро. Поэтому СГД тщательно следит за эффективностью её применения.

Почему вообще об этом заговорили? Представитель СГД пояснила, что за последние пять лет, двигаясь к большей открытости, СГД впервые опубликовала свой рабочий план — внутренний документ, чтобы продемонстрировать результаты своей работы. До сих пор учреждение публиковало только стратегию. Да, у СГД есть этот инструмент, это дорогостоящая вещь, за которую заплатили налогоплательщики, поэтому, по мнению Гаранчи, СГД обязана использовать его ответственно и эффективно — и до сих пор это так и происходит.

Как уже сообщалось ранее, СГД приобрела израильскую систему цифровой криминалистики. Новинка умеет не только отслеживать всю коммерческую активность жителей в интернете и соцсетях, в том числе — анализировать блокчейн при криптовалютных транзакциях, но и обходить защиту смартфонов и извлекать зашифрованную информацию из широкого спектра устройств iOS и Android.