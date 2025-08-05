В крупнейшем спальном жилмассиве столицы с населением около 60 000 человек все вверх дном — стройка века, параллельно улице Деглава вскрывается асфальт, рубятся деревья, на песке связки красных коробов для коммуникаций… Глубоко, солидно копают — и все ради велосипедно–самокатного фетиша городского начальства.

Велоистерия какая–то

Маршрут Центр — Пурвциемс — Плявниеки был выбран как магистраль двухколесного транспорта еще в 2021 году — об этом свидетельствует найденный мною пост одного муниципального депутата от "Прогрессивных". Увы, горожане не оценили его рвения, и избранник не обновил свой мандат. Но преемственность власти налицо — и мэр Виестурс Клейнбергс, и руководительница Комитета Рижской думы по сообщению и транспорту Марта Котелло, из той же партии.

Ваш автор разместил сделанные в Пурвциемсе фотоснимки в социальной сети — и попросил земляков высказывать свои мнения. Вот на что указали рижане:

Михаил: "Я велосипедом пользуюсь в меру активно, но во всем должна быть логика и здравый смысл. Ничего не мешало просто отремонтировать старую велодорожку, которая там была лет 40, и на этом остановиться. А не городить эти фортификационные сооружения и выпиливать деревья".

Елена: "Сдвиг на почве велодорожек явно присутствует у власть в Риге имущих. Может, под этим лежит экономическая заинтересованность? Другого объяснения в этой велоистерии и сдвиге мозгов не вижу. По–моему, дорожек уже больше, чем велосипедов и их хозяев".

"Бизнес из ничего"

Николай: "А может, лучше бы дорогами занялись и мостами? Вот на Весетас отгородили от дороги велодорожку , а по ней вообще никто не ездит, едут по тротуару, который параллельно. А деньги потратили (заработали). Есть мнение, что это все проектные дела через еэсовские фонды на инфраструктуру. Написал проект, в думе одобрили (междусобойчик между властью и производителем), деньги получили и освоили. Все заработали, а там хоть трава не расти. Это как со столбиками и деревьями в горшках. Бизнес из ничего".

Татьяна: "Велодорожки это хорошо. Еще бы хорошо со знаками ограничения скорости. Ведь на них еще и электросамокаты гоняют. Для тех, мне кажется, вообще правил не существуют. И ответственности. Куда бедным пешеходом деваться? Сама лучшая велодорожка на улице Бривибас, с разделением зон как для транспорта, так и для пешеходов".

Мила: "Меня гораздо больше беспокоит вот это — это дворы как раз у домов, где делают эти дорожки. И проблема не только в том, что там после дождя появляется озеро. А в том, что в этом озере — дыры, которых не видно. И при подобных дворах заниматься этой фигней — нет, не надо".

Тата: "В Пурвциемсе на велике ездить вообще невозможно. Сложно найти худшее состояние асфальта во всем городе. Я езжу уже 15 лет и знаю, о чем говорю. Что касается именно этой дороги, здесь как раз и был более менее приличный асфальт".

Следует добавить, что были — и деревья. Те самые, что производили кислород, ради преимущества коего над CO2 городят весь огород с декарбонизацией транспорта и т. д. Получается, что рубим сук, на котором сидим!