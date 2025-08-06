Дом Москвы продолжают пытаться продать: уже восьмой аукцион

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дом Москвы продолжают пытаться продать: уже восьмой аукцион

Государственное акционерное общество «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ / Госнедвижимость) в восьмой раз подряд выставит на продажу так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге с начальной ценой 2,142 миллиона евро, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

Аукцион с повышающимся шагом начнётся в пятницу, 8 августа, и завершится 8 сентября 2025 года в 13:00.

Недвижимость на Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нём здания.

Начальная цена аукциона установлена на уровне 2,142 миллиона евро, а шаг аукциона составит 10 000 евро.

Желающим участвовать в аукционе необходимо до 28 августа 2025 года внести залог в размере 10% от начальной цены объекта на расчётный счёт VNĪ и через Электронную платформу аукционов отправить запрос на авторизацию для участия. Расчёт за объект должен быть произведён в течение двух недель.

Недвижимость можно приобрести с использованием банковского кредита при заключении договора о сделке через эскроу-счёт, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагался к продаже с начальной ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе здание предлагалось за 2,856 миллиона евро, а позже, на торгах, завершившихся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 миллиона евро — однако и тогда покупателей не нашлось.

На аукционах, завершившихся 24 февраля, 17 апреля, 26 мая и 14 июля 2025 года, объект предлагался по цене 2,142 миллиона евро.

Сейм 11 января 2024 года принял в окончательном чтении закон «О действиях с недвижимым имуществом, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности», предусматривающий передачу так называемого Дом Москвы в государственную собственность. Целью закона является обеспечение безопасности Латвийского государства, в том числе предотвращение угроз демократическому государственному устройству.

По мнению авторов закона — членов Комиссии по национальной безопасности (КНБ), закон обеспечивает прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии, которая проводилась в Доме Москвы под прикрытием культурных мероприятий и кружков по интересам, а также ликвидацию Дома Москвы как «бренда» политики соотечественников России и устранение угрозы латвийской государственности и национальной безопасности.

26 марта 2024 года правительство решило передать Дом Москвы из ведения Министерства сообщения в собственность Министерства финансов.

Ожидается, что средства, полученные от аукциона, поступят в государственный бюджет и впоследствии будут направлены на поддержку жителей Украины.

Московский культурно-деловой центр был построен в 1976 году, в начале 2002 года началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, который Москва получила в результате обмена собственности с ГАО «Latvijas dzelzceļš». Открытие состоялось 28 мая 2004 года. Пятиэтажное здание с одним подземным этажом имеет общую площадь 4482,4 квадратного метра.

VNĪ было основано в 1996 году, его единственным владельцем является Министерство финансов.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
