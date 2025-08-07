Из-за уменьшения предложения местной продукции, вызванного неблагоприятными погодными условиями, могут вырасти цены и на импортные продукты питания, сказал в четверг в передаче "Spried ar Delfi" министр земледелия Армандс Краузе.

Он подчеркнул, что цены на многие местные продукты в этом году будут выше, в том числе на картофель, поскольку из-за влажной почвы он быстро портится.

По словам министра, влияние погоды было заметно уже раньше по ценам на рынках, например, цены на клубнику и бобы значительно выше, чем в предыдущие годы.

Краузе отметил, что импортная продукция поможет восполнить дефицит местной, однако в периоды, когда предложение местной продукции уменьшается, импортные товары также зачастую дорожают.

"Поэтому потребителям не стоит надеяться на дешевую продукцию, даже если она будет привезена из-за границы", - сказал министр.

Заместитель председателя правления общества "Крестьянский Сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре подчеркнула, что рост цен на продукты питания в этом году неизбежен. "Потребителям стоит сделать запасы на зиму. Похоже, это тот год, когда стоит хоть что-то замариновать, чтобы зимой было что есть", - сказала она.

Дзелзкалея-Бурмистре также призвала потребителей покупать продукты напрямую у фермеров, минуя посредников, поскольку каждый посредник увеличивает конечную цену. "Это также способ поддержать фермеров, чтобы как можно больше денег осталось в их кошельке, а не ушло трем-четырем посредникам", - отметила представитель организации.