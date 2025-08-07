Рига в первом полугодии выплатила социальные пособия на сумму 16,5 млн евро

Дата публикации: 07.08.2025
LETA
В первом полугодии Рижское самоуправление выплатило в виде социальных пособий 16,5 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

13 млн евро из этой суммы было выплачено жителям Риги, 3,4 млн евро - украинским беженцам.

Большую часть, или 74% этого объема средств, составили основные социальные пособия, в первую очередь жилищные пособия (10,5 млн евро), а также пособия гарантированного минимального дохода (ГМД) - 1,7 млн евро.

Статус малоимущего домохозяйства в первом полугодии хотя бы на один день был присвоен 11 059 лицам - это на 10% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Статус малообеспеченного был присвоен 8734 рижанам - это также на 10% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают в самоуправлении, сокращение числа малоимущих и малообеспеченных лиц является положительной тенденцией, которая может свидетельствовать об улучшении уровня благосостояния населения или изменениях в критериях присвоения статуса, а также положительно влияет на социальный бюджет столицы.

По сравнению с июнем 2024 года число получателей социальных пособий уменьшилось на 9% или на 1278 человек, а объем использованных средств - на 3% или 65 606 евро. Снижение было обусловлено сокращением объема жилищных пособий, в то время как расходы на пособия ГМД увеличились на 13% из-за повышения порога ГМД с 137 евро в 2024 году до 166 евро в 2025 году.

В целом в первом полугодии 2025 года количество получателей социальных пособий сократилось на 2% по сравнению с предыдущим годом, а объем финансирования - на 5%. Расходы на пособия ГМД выросли на 10%, на жилищные пособия - сократились на 12%.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
