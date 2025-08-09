После того как в Латвии вступили в силу новые правила, запрещающие продажу алкоголя после 20:00 (вместо прежних 22:00), в соцсети X пользователи начали делиться историями из очередей в магазинах.

Одна из самых популярных историй - о вечерней очереди из пяти человек, в которую в 19:50 встал молодой человек с четырьмя банками пива. Женщина с ребенком перед автором поста предложила пропустить его вперед: "Пропустим его, он ведь не успеет!" — произнесла она почти торжественно, "как на Празднике песни".

В комментариях ответили: "Вот это настоящая сплоченность!Взаимопонимание, сочувствие, честь, уважение, самоотверженность. Это наша способность мобилизоваться, мгновенно договориться и найти верный и оптимальный путь ради общей цели! Именно поэтому мы называем себя не толпой, а народом!"

Есть и другие истории:

"Я тоже, бывало, перед закрытием в 22:00 в магазинчике по соседству громко объявляла: "Те, кому за алкоголем — пропускаем вперед!" Очередь смеялась и расступалась. Нет, я там не продавщица".

"Как-то стою с шампанским в руке и колой на случай, если не успею. Передо мной пять человек. Продавщица замечает мой алкоголь: "Пожалуйста, проходите вперед! У вас же спиртное". Все на меня посмотрели — и расступились, как воды перед Моисеем".

"Эх, а у меня сердце-то холодное! Вчера, незадолго до 20:00, я стояла в очереди со своими фруктами и сыром и чувствовала себя белой вороной. Двоих пропустила (правда, стиснув зубы), а третьему на "Пропустите!" с покерфейсом ответила: "Нет уж, хватит!" И впредь не буду, потому что мой лимит закончился вчера!"