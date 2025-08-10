Чтобы вылечить зубы детям, из Латвии советуют лететь... в Швецию - там без очередей и бесплатно 1 1117

Наша Латвия
Дата публикации: 10.08.2025
В Латвии государственная детская стоматология доступна далеко не всем: в регионах очереди растягиваются на годы, тогда как в Швеции ребёнку могут бесплатно помочь в тот же день.

Латвийский отец в соцсети поделился историей: в Швеции его ребенку вылечили зуб через три часа после звонка — бесплатно и с подарком. В Латвии же, по его словам, в родной Мадоне, государственную помощь пришлось бы ждать месяцами, а в некоторых случаях — годами.

"Поскольку никто в Латвии не собирается решать проблему бесплатной стоматологии для детей, я расскажу, как все-таки можно ее получить. Поезжайте в другую европейскую страну и используйте карту EVAK. В Мадоне приходится ждать месяцами, а в Швеции зуб был вылечен через 3 часа после звонка. Бесплатно", - написал мужчина. "Что вы, это же ребёнок, детям все бесплатно", — ответила администратор стоматологической клиники, когда родители хотели оплатить лечение из своего кармана.

По закону детям стоматология в Латвии бесплатна, но на практике доступ к врачу, особенно в регионах, часто превращается в редкую удачу. Родители отмечают: в небольших городах клиники находятся за десятки километров, а государственные места появляются реже, чем выигрыши в лотерею. "В Латвии стоматология уже превратилась в роскошную услугу", — пишет одна мать. В экстренных случаях — по воскресеньям, ночам — доступны лишь несколько клиник, где цены измеряются десятками или даже сотнями евро.

В комментариях, помимо детей, упоминается ещё одна уязвимая группа — студенты. "Как студенту 18–22 лет, живущему на бюджете, оплатить стоматолога? Поддержки нет, а стоматологи, конечно же, только платные", — пишет одна женщина. Взрослые из уязвимых групп — студенты, малоимущие, многодетные семьи — в Латвии фактически лишены финансово доступной стоматологической помощи.

Автор - Павел Кириллов
