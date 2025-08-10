После новости о дорожно-транспортном происшествии с автобусом, в котором ехали юные баскетболистки на тренировочные сборы и который съехал с дороги, в обществе разгорелась дискуссия: допустимо ли, чтобы пассажирские автобусы, особенно с детьми, водили пожилые люди.

Несмотря на то, что серьёзных последствий удалось избежать, происшествие напугало детей и заставило задуматься о безопасности таких перевозок.

В соцсети Thread одна женщина написала: «Только что в новостях сказали, что автобусом управлял 74-летний мужчина. Ну как у педагогов хватает ума доверить детей человеку такого возраста? Я бы и в легковую машину не села, если бы за рулём был пожилой водитель. У них уже не та реакция… Нельзя водить автобус с детьми в 74 года. Хотя кто знает, что я буду говорить, когда самой стукнет 70».

Подобные вопросы возникли и у других, однако многие комментаторы призывают не превращать обсуждение в возрастную дискриминацию, напоминая: реакция, здоровье и внимательность разные у каждого конкретного человека.

«Память может подвести и у молодого после аварии — это сильный шок и для мозга, и для тела. И вовсе не факт, что в 30-50 лет всё будет идеально. К тому же место, где произошла авария, уже известно как опасное. Знаю людей в возрасте и 50, и 84 года, которые прекрасно водят и быстро реагируют. Никто не застрахован от сложных ситуаций. Неважно — молодые или пожилые. Поэтому не стоит всех под одну гребёнку».

Ещё одна участница дискуссии подняла вопрос экономических причин и медицинских проверок:

«Думаете, он в свои 74 мечтал куда-то ехать? Но если пенсия маленькая, приходится подрабатывать. Вот только как он прошёл медкомиссию, если ничего не помнит? Спасибо всем святым, что всё закончилось так, ведь по тому, что я знаю, — наши дети вышли из этой ситуации почти невредимыми чудом!»

Некоторые смотрят на проблему прагматично, напоминая о дефиците кадров: «Если вы такие умные — идите сами работать водителем автобуса, покажите старшему поколению, как надо. Раз за рулём пенсионеры, значит, молодых найти сложно».

«Запретив водить автобус пенсионерам, мы можем остаться с тремя водителями на всю Латвию».

Некоторые делятся личным опытом, который заставляет усомниться, что возраст — главный фактор в оценке профессионализма: «Работала и с водителями-‘дедушками’, и с молодыми. Некоторые 70+ возят большие туры по Европе лучше, чем новички. Как гид, я часто чувствую себя спокойнее с опытными водителями. Про конкретного ничего не скажу — возможно, были проблемы со здоровьем, но ведь это может случиться и с молодыми».

«Недавно была на курсах — сказали, что в ближайшие годы спрос на водителей пассажирского транспорта резко вырастет. Старое поколение уходит, а молодые в автобусный парк не спешат».

В соцсети X многие обращают внимание не столько на конкретного водителя, сколько на ситуацию в стране, из-за которой пенсионеры вынуждены продолжать тяжёлую работу: «Если пенсия 400 евро, о беззаботной жизни можно забыть. Чаще пенсионеры подрабатывают на лёгких работах, например, охраной. Но и автобус водить — не самое сложное».

«Страна доведена до того, что люди не могут получать достойную пенсию и должны дорабатывать, чтобы свести концы с концами. При этом чиновники, всю жизнь просидевшие на бюджетных деньгах, получают пенсии в тысячи».