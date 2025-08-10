Вы давно поднимались на верхний этаж своего подъезда? Некоторые из нас еще успели позагорать на плоских крышах девятиэтажек, пахнущих битумом гидроизоляции. Увы, сегодня в подавляющем большинстве чердаки многоквартирных зданий украшают висячие замки.

Меж тем там царит свирепая конкуренция за доступ к общему пространству. Доказательством перенасыщенности коммуникациями служат десятки воздушных кабелей, протянувшихся в небе от дома к дому.

Взялись впервые за 11 лет

В настоящее время в Латвии действуют Правила Кабинета министров № 501 — или "Строительные правила инженерных строений электронной связи", принятые 19 августа 2014 года. Разумеется, за 11 лет техника шагнула далеко вперед — мобильный интернет стал практически всепроникающим, смартфоном успешно овладели бабушки, а в информационном пространстве доминируют социальные сети. Потому правительство в лице Министерства экономики под руководством Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян) озаботилось уменьшением административной нагрузки для сети связи. А именно — объединением и ликвидацией коммуникационных систем, "чтобы участники строительного процесса могли бы своевременно подготовиться к изменениям регулирования, а также было бы возможно приспособить Строительную информационную систему".

Последняя структура, с которой можно ознакомиться на государственном интернет–портале bis.gov.lv — чрезвычайно разветвленный ресурс, с коим фактически может столкнуться любое домохозяйство. Например, при перезаключении договора о хозяйствовании в доме; утеплении многоквартирного здания; а также по актуальному вопросу бомбоубежищ…

Основной проблемой, которую в контексте электронной связи следует решить в ЛР, отмечается в правительственном документе, последний раз проходившем редакцию 4 августа сего года, является снятие вышеуказанных кабелей. "Дано задание Министерству сообщения, проконсультировавшись с негосударственными организациями отрасли электронной связи, оценить возможность в нормативном регулировании указать упрощенный процесс демонтажа линий воздушных проводов". Отдельно отмечается — "неактивных", так что действующие операторы связи вроде как волноваться не должны. Но если все–таки срежут?

Ничейные провода

Между тем в столице с сетями разбираться начала еще позапрошлая коалиция в думе, прямо накануне падения мэра Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные"), случившегося 17 августа 2023 года. Департамент городского развития принял нормативный акт для хозяйствующих субъектов, обязывающий их действовать, "если появились подозрения о самовольно установленных на многоквартирных зданиях воздушных проводах".

Как пояснил тогда начальник Управления дизайна городской среды и инженерных строений Валдис Домбровскис, "нередко воздушные провода устроены по меньшей мере десять лет назад и об их сооружении недоступна никакая документация". Кабели, между тем", "затрудняют как ремонтные работы зданий, так и их поддержание в порядке, например, очистку зимой крыш от снега".

Департамент городского развития призывал домовладельцев руководствоваться указанными четырьмя шагами:

— Первый: хозяйствующий субъект должен убедиться, что кабель маркирован или обозначен как принадлежащий какому–либо телекоммуникационному оператору. Департамент неоднократно призывал провайдеров маркировать свои провода и кабели, чтобы их можно было распознать.

— Второй: домоуправ должен обратиться в Департамент городского развития с просьбой выявить самовольное строительство при несогласованной проводке кабеля. При констатации самовольного размещения воздушных кабелей и проводов строительный инспектор Департамента примет решение об устранении последствий самовольного строительства и обяжет собственника кабеля согласовывать самовольное строительство, если это допускается нормативными актами или же восстановить прежнее правовое положение и демонтировать воздушный провод. Каждый случай оценивается отдельно, обычно срок — 6 месяцев.

— Третий: управляющий домом по требованию жильцов имеет право организовать демонтаж воздушного провода с привлечением исполнителя строительных работ или провести его собственными силами. Для этого необходимо подготовить рабочий рисунок, на котором видно расположение воздушного провода. Если кабель соединен с соседними строениями, его демонтаж должен быть согласован с их управляющими или собственниками, чтобы демонтаж был безопасным.

— Четвертый: после демонтажа кабеля в Департамент городского развития необходимо представить исполнительное измерение, на котором видно, что провода демонтированы. Это необходимо для внесения изменений в топографические данные.

Однако, как говорят, гладко было на бумаге. Прошло пару лет, но по факту ничего не сделано, достаточно поднять голову, и мы увидим все те же десятки проводов. Не Тбилиси, конечно, где эти жгуты, как лианы, нависают прямо над головами (у грузин — еще и электрическая проводка). Но все равно пейзаж неба Риги отличается от Западной Европы не в лучшую сторону.

Что видно со спутника

Судя по всему, на пути очистки городской среды встали "Общие строительные правила" Кабинета министров за № 500, по которым ликвидация любого коммуникационного объекта, например, контейнера с неиспользуемым оборудованием, или мачты (столба, башни), высотой до 10 м, должна сопровождаться "сообщением о строительстве", к коему "присоединяют утвержденный строительным специалистом план размещения инженерного строения на участке земли с его внешними размерами в визуально воспринимаемой форме".

Однако, как выяснилось, огромного количества указывавшихся воздушных проводов попросту нет в базах данных самоуправлений. Потому очередное предложение Министерства сообщения предусматривает новую проектную основу для сноса инженерных сетей электронных коммуникаций — схему размещения инженерных сетей, которая представляет собой подготовленную Латвийским агентством геопространственной информации ортофотокарту высшего разрешения последнего цикла (спутниковое фото), красную линию улиц, границу земельных единиц и их кадастровое обозначение, часть земельных единиц и их кадастровое обозначение. Если ранее подготовка документации стоила около 500 евро, то по новому порядку — 15 евро.

Ассоциация просит скидок

Между тем объединяющая коммерсантов Латвийская ассоциация телекоммуникаций внесла в Министерство экономики предложения, "дабы содействовать процессу консолидации и упорядочения легально построенных воздушных проводов". Их предлагается — сохранить, а уменьшенное количество, в среднем с 5 до 1, оставить в виде "пучка". Согласовывать со Строительной управой — не надо.

"Предусмотренная во время процесса консолидации льгота по требованиям правил застройки самоуправлений существенно снизила бы расходы, отражая реальную рыночную ситуацию в отрасли электронной связи", — указывают бизнесмены.

"С точки зрения национальной безопасности необходимо сконцентрироваться не только на развитии и модернизации инфраструктуры подземной кабельной канализации, но и воздухопроводной инфраструктуры, в том числе стратегически актуализируя нормативное регулирование. Сейчас правила Кабмина не предусматривают никаких льгот в случае, если несколько воздушных кабельных или проводных линий в рамках существующей трассы будут снесены и проложены как одна линия".

В общем, началась стадия торга. Что случится в ближайшем будущем, скоро увидим — достаточно поднимать голову почаще. Ну и смотреть за своим чердаком.

ЦЕНА ВОПРОСА

По подсчетам одного из ведущих телекоммуникационных операторов страны, только для Риги полное перемещение кабелей связи в канализацию стоило бы 90 миллионов евро, а "консолидация" обошлась бы всего в 16 миллионов.