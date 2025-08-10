Даже старые чердаки полны таинственных кабелей. Фото автора.
Вы давно поднимались на верхний этаж своего подъезда? Некоторые из нас еще успели позагорать на плоских крышах девятиэтажек, пахнущих битумом гидроизоляции. Увы, сегодня в подавляющем большинстве чердаки многоквартирных зданий украшают висячие замки.
Меж тем там царит свирепая конкуренция за доступ к общему пространству. Доказательством перенасыщенности коммуникациями служат десятки воздушных кабелей, протянувшихся в небе от дома к дому.
Взялись впервые за 11 лет
В настоящее время в Латвии действуют Правила Кабинета министров № 501 — или "Строительные правила инженерных строений электронной связи", принятые 19 августа 2014 года. Разумеется, за 11 лет техника шагнула далеко вперед — мобильный интернет стал практически всепроникающим, смартфоном успешно овладели бабушки, а в информационном пространстве доминируют социальные сети. Потому правительство в лице Министерства экономики под руководством Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян) озаботилось уменьшением административной нагрузки для сети связи. А именно — объединением и ликвидацией коммуникационных систем, "чтобы участники строительного процесса могли бы своевременно подготовиться к изменениям регулирования, а также было бы возможно приспособить Строительную информационную систему".
Последняя структура, с которой можно ознакомиться на государственном интернет–портале bis.gov.lv — чрезвычайно разветвленный ресурс, с коим фактически может столкнуться любое домохозяйство. Например, при перезаключении договора о хозяйствовании в доме; утеплении многоквартирного здания; а также по актуальному вопросу бомбоубежищ…
Основной проблемой, которую в контексте электронной связи следует решить в ЛР, отмечается в правительственном документе, последний раз проходившем редакцию 4 августа сего года, является снятие вышеуказанных кабелей. "Дано задание Министерству сообщения, проконсультировавшись с негосударственными организациями отрасли электронной связи, оценить возможность в нормативном регулировании указать упрощенный процесс демонтажа линий воздушных проводов". Отдельно отмечается — "неактивных", так что действующие операторы связи вроде как волноваться не должны. Но если все–таки срежут?
Ничейные провода
Между тем в столице с сетями разбираться начала еще позапрошлая коалиция в думе, прямо накануне падения мэра Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные"), случившегося 17 августа 2023 года. Департамент городского развития принял нормативный акт для хозяйствующих субъектов, обязывающий их действовать, "если появились подозрения о самовольно установленных на многоквартирных зданиях воздушных проводах".
Как пояснил тогда начальник Управления дизайна городской среды и инженерных строений Валдис Домбровскис, "нередко воздушные провода устроены по меньшей мере десять лет назад и об их сооружении недоступна никакая документация". Кабели, между тем", "затрудняют как ремонтные работы зданий, так и их поддержание в порядке, например, очистку зимой крыш от снега".
Департамент городского развития призывал домовладельцев руководствоваться указанными четырьмя шагами:
— Первый: хозяйствующий субъект должен убедиться, что кабель маркирован или обозначен как принадлежащий какому–либо телекоммуникационному оператору. Департамент неоднократно призывал провайдеров маркировать свои провода и кабели, чтобы их можно было распознать.
— Второй: домоуправ должен обратиться в Департамент городского развития с просьбой выявить самовольное строительство при несогласованной проводке кабеля. При констатации самовольного размещения воздушных кабелей и проводов строительный инспектор Департамента примет решение об устранении последствий самовольного строительства и обяжет собственника кабеля согласовывать самовольное строительство, если это допускается нормативными актами или же восстановить прежнее правовое положение и демонтировать воздушный провод. Каждый случай оценивается отдельно, обычно срок — 6 месяцев.
— Третий: управляющий домом по требованию жильцов имеет право организовать демонтаж воздушного провода с привлечением исполнителя строительных работ или провести его собственными силами. Для этого необходимо подготовить рабочий рисунок, на котором видно расположение воздушного провода. Если кабель соединен с соседними строениями, его демонтаж должен быть согласован с их управляющими или собственниками, чтобы демонтаж был безопасным.
— Четвертый: после демонтажа кабеля в Департамент городского развития необходимо представить исполнительное измерение, на котором видно, что провода демонтированы. Это необходимо для внесения изменений в топографические данные.
Однако, как говорят, гладко было на бумаге. Прошло пару лет, но по факту ничего не сделано, достаточно поднять голову, и мы увидим все те же десятки проводов. Не Тбилиси, конечно, где эти жгуты, как лианы, нависают прямо над головами (у грузин — еще и электрическая проводка). Но все равно пейзаж неба Риги отличается от Западной Европы не в лучшую сторону.
Что видно со спутника
Судя по всему, на пути очистки городской среды встали "Общие строительные правила" Кабинета министров за № 500, по которым ликвидация любого коммуникационного объекта, например, контейнера с неиспользуемым оборудованием, или мачты (столба, башни), высотой до 10 м, должна сопровождаться "сообщением о строительстве", к коему "присоединяют утвержденный строительным специалистом план размещения инженерного строения на участке земли с его внешними размерами в визуально воспринимаемой форме".
Однако, как выяснилось, огромного количества указывавшихся воздушных проводов попросту нет в базах данных самоуправлений. Потому очередное предложение Министерства сообщения предусматривает новую проектную основу для сноса инженерных сетей электронных коммуникаций — схему размещения инженерных сетей, которая представляет собой подготовленную Латвийским агентством геопространственной информации ортофотокарту высшего разрешения последнего цикла (спутниковое фото), красную линию улиц, границу земельных единиц и их кадастровое обозначение, часть земельных единиц и их кадастровое обозначение. Если ранее подготовка документации стоила около 500 евро, то по новому порядку — 15 евро.
Ассоциация просит скидок
Между тем объединяющая коммерсантов Латвийская ассоциация телекоммуникаций внесла в Министерство экономики предложения, "дабы содействовать процессу консолидации и упорядочения легально построенных воздушных проводов". Их предлагается — сохранить, а уменьшенное количество, в среднем с 5 до 1, оставить в виде "пучка". Согласовывать со Строительной управой — не надо.
"Предусмотренная во время процесса консолидации льгота по требованиям правил застройки самоуправлений существенно снизила бы расходы, отражая реальную рыночную ситуацию в отрасли электронной связи", — указывают бизнесмены.
"С точки зрения национальной безопасности необходимо сконцентрироваться не только на развитии и модернизации инфраструктуры подземной кабельной канализации, но и воздухопроводной инфраструктуры, в том числе стратегически актуализируя нормативное регулирование. Сейчас правила Кабмина не предусматривают никаких льгот в случае, если несколько воздушных кабельных или проводных линий в рамках существующей трассы будут снесены и проложены как одна линия".
В общем, началась стадия торга. Что случится в ближайшем будущем, скоро увидим — достаточно поднимать голову почаще. Ну и смотреть за своим чердаком.
ЦЕНА ВОПРОСА
По подсчетам одного из ведущих телекоммуникационных операторов страны, только для Риги полное перемещение кабелей связи в канализацию стоило бы 90 миллионов евро, а "консолидация" обошлась бы всего в 16 миллионов.
