В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 4611 абортов, в том числе 2700 искусственных абортов. С 2010 года количество абортов значительно сократилось – в том году в стране было зарегистрировано 10 820 абортов, в 2022 году – 5009, а в 2023 году – 4611. Соответственно, резко сократилось и число искусственных абортов — с 7443 абортов в 2010 году до 2700 таких манипуляций в 2023 году.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди несовершеннолетних девочек. В целом в 2023 году в Латвии зарегистрировано 58 абортов (43 - искусственных) у девочек в возрасте от 15 до 17 лет, а также три аборта у девочек в возрасте до 14 лет.

Это примерно пятикратное снижение – в 2010 году в целом было зарегистрировано 10 абортов у девочек до 14 лет, а в возрасте от 15 до 17 лет – 279.

В начале 2025 года в Латвии проживало 1,857 миллиона человек, из них 344 000, или 18,5%, были дети в возрасте до 17 лет. С начала 2016 года число детей сократилось на 8800, или 2,5%.