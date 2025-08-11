Инфляцию пока обуздать не удалось - годовая инфляция и в июле держалась на уровне 3,8%. Единственное «утешение» - в Эстонии и Литве инфляция еще выше. Впрочем, нужно учитывать, что и средние доходы населения у наших балтийских соседей тоже выше.

По-прежнему основное влияние на рост цен оказывают продукты питания - цены на основные продукты выросли на 5,3% и это очень болезненно, особенно для малообеспеченных. Если же продукты «объединить» с безалкогольными напитками, то цены эти товары с июля прошлого по июль этого выросли на 6,9%!

Очередной рост цен на продовольствие происходит на фоне отчаянных попыток правительства укротить цены именно на базовые продукты питания. Каждую неделю торговые сети рапортуют о том, что на один продукт в каждом продовольственном сегменте цена снижена, однако это "формальное" снижение (дабы угодить правительству) на общий уровень цен никак не влияет.

И нынешний скачок цен (особенно на мясные и молочные продукты и даже на свежие фрукты - в разгар лета!) еще раз показывает бессмысленность попыток "регулировать цены" в условиях рыночной экономики.

И хотя экономисты уверяют, что осенью "инфляция стабилизируется" и даже снизится, предпосылок для этого пока нет. Зато есть объективные причины для дальнейшего роста цен.

Первое - из-за погодных условий в Латвии большие проблемы с урожаем и правительство, как известно, уже объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. А глава минземледелия Армандс Краузе уже предупредил, что, наряду с отечественной сельхозпродукцией, может подорожать и импорт.

Второе - уже целый ряд муниципальных предприятий - производителей тепла, - включая "Ригас силтумс", сообщил о том, что осенью вырастут тарифы на теплоснабжение. Очевидно, что это подстегнет инфляцию.

Третье - кто сказал, что осенью геополитическая ситуация резко улучшится и цены на топливо и другие энергоресурсы начнут резко падать? Пока таких предпосылок нет.

Нет, конечно, двухзначная инфляция в этом году не ожидается, однако надеется на снижение инфляции едва ли стоит.