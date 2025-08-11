Как известно, с 1-го августа алкоголь по рабочим дням и в субботу можно продавать только до 20.00, а по воскресеньям - до 18.00. Глава ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс в интервью ТВ-24 назвал эти новые ограничения "катастрофой для маленьких торговцев", поскольку в эти два вечерних часа работы маленьких магазинов - с 20.00 до 22.00, - резко уменьшается доход. В результате отдельные магазины уже стали закрываться в 20.00, а это уже создает неудобства для покупателей.

"Ко мне сегодня в офис приходил мойщик окон и он очень спешил закончить работу, чтобы успеть в свой маленький магазинчик за продуктами, который теперь закрывается в 20.00. Это все приведет к тому, что маленькие магазины окажутся под угрозой закрытия - покупатели устремятся в большие (глобальные) магазины. Данные ограничения создали преимущества именно большим магазинам", - заключил Х. Данусевичс, отметив, что в тех странах ЕС, где пьют еще больше, чем в Латвии, вообще нет ограничений по времени на продажу алкоголя. Спиртное в Германии, Испании можно приобретать круглосуточно.