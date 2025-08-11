Для уменьшения числа необоснованных больничных листов Министерство здравоохранения (МЗ) Латвии рассматривает возможность ввести обязательное требование указывать диагноз, чтобы получить представление о наиболее распространённых заболеваниях среди работающих, следует из информационного отчёта МЗ о контроле выдачи больничных листов и рассмотрении жалоб, пишет ЛЕТА.

Согласно данным МЗ, в прошлом году в 80,4% случаев причиной в больничном листе значилось «другая причина», при этом указание диагноза не является обязательным, из-за чего невозможно определить, по каким именно болезням чаще всего открываются больничные.

Предлагается, чтобы в случаях, когда в графе «причина» указывается «другая», в документе также фиксировалось название диагноза и его код — эта информация была бы доступна только медицинскому сектору.

Среди других предложений МЗ — аннулирование открытого больничного листа по истечении определённого времени, если в нём долгое время не обновляется информация, а также разработка механизма, снижающего мотивацию работников оформлять больничный на максимальный срок. При этом планируется определить ситуации, в которых автоматическая аннуляция не применялась бы — например, в случае ошибок медучреждений или по иным объективным причинам.

В 2024 году Инспекция труда рассмотрела 495 жалоб работодателей на, возможно, необоснованно выданные больничные листы, и в 117 случаях (32,4%) были проведены корректирующие действия. В 2023 году таких жалоб было 404, а корректировок — 79.

Чаще всего врачи корректируют некорректно указанную причину нетрудоспособности. Например, как причину B-листа указывается «уход за больным ребёнком», хотя фактически — «уход за ребёнком с переломами костей», что влияет не только на качество данных, но и на срок оплаты больничного (от 14 до 21 дня).

Встречаются случаи, когда работник предоставляет врачу письменное заявление о том, что травма получена не на работе, а в быту — тогда причину нужно менять с «несчастный случай на рабочем месте» на «другая причина».

МЗ считает важным информировать врачей об изменениях в порядке выдачи больничных, обсуждать необходимые улучшения и проводить разъяснительную работу, чтобы у медиков всегда была актуальная информация. Также предлагается рассмотреть возможность внесения в форму больничного данных о режиме лечения.

По данным МЗ, значительную долю больничных составляют несчастные случаи на рабочем месте, поэтому необходимо повышать вовлечённость и ответственность работодателей, улучшая условия труда и снижая риски травматизма.

В 2024 году 11,6% A-листов (62 052 случая) были выданы на 1–3 дня — чаще всего при острых инфекциях верхних дыхательных путей или контакте с медучреждением в иных обстоятельствах. МЗ считает, что в таких случаях вопрос можно было бы решать напрямую между работником и работодателем, не открывая больничный.

В 73,4% случаев A-листы, сразу выданные на 9 дней, затем продлеваются как B-листы. При этом убедительных данных о том, что такие листы изначально выдаются необоснованно, у министерства нет.

В 2024 году в системе e-veselība было зарегистрировано 1 197 604 больничных листа (в 2023 году — 1 238 749), из которых 55,6% составили B-листы, а 44,4% — A-листы. С 2022 года количество и тех, и других сокращается, что МЗ связывает с возможностью удалённой работы и изменением привычек в отношении здоровья.

Чаще всего больничные берут работники 30–39 лет и люди пенсионного возраста, пик приходится на зимние месяцы и март.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ранее заявлял, что, возможно, потребуется пересмотреть как диагнозы, так и критерии выдачи больничных, чтобы сократить их количество.