В Риге планируется продлить улицу Рембатес. Такое решение принял сегодня комитет по городскому развитию Рижской думы.

Улица Рембатес находится в Плявниеках между улицами Деглава и Лубанас.

Комиссия по наименованиям локаций и городских объектов Риги предлагает назвать улицей Рембатес участок улицы за улицей Лубанас до границы Ропажского самоуправления, где она соединяется с улицей Гара в Улброке.

Окончательное решение о наименовании улицы Рембатес должно быть принято на заседании Рижской думы.