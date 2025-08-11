В Риге планируется продлить улицу Рембатес. Такое решение принял сегодня комитет по городскому развитию Рижской думы.
Улица Рембатес находится в Плявниеках между улицами Деглава и Лубанас.
Комиссия по наименованиям локаций и городских объектов Риги предлагает назвать улицей Рембатес участок улицы за улицей Лубанас до границы Ропажского самоуправления, где она соединяется с улицей Гара в Улброке.
Окончательное решение о наименовании улицы Рембатес должно быть принято на заседании Рижской думы.
