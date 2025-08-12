Российская журналистка Божена Рынска, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину вместе с дочерью эмигрировала из России и переехала в Юрмалу, в социальных сетях высказала мнение, что латыши «стреляют себе в ногу».

«Я крайне нетерпима к ватникам, так называемому русскому миру», — пишет она в Facebook. Однако она также выражает возмущение «безумием», царящим в публичном пространстве, где язык используется как оружие для внутреннего раскола, а не для содействия сосуществованию.

В своем посте Рынска напомнила: Латвия должна зарабатывать деньги, и Юрмала не исключение. «Конечно, официальный язык Латвии — латышский. Кто бы с этим спорил? Но Латвии не следует лишать себя возможности зарабатывать деньги». Она приводит конкретные примеры: «Те, кто заказал концерт Меладзе на пляже, обеспечили годовую прибыль Lighthouse. А Lighthouse платит большие налоги».

По ее словам, «мероприятие с отвратительными песнями Лепса в даче Морберга помогает содержать эту недвижимость». Юрмала — это место, где пересекаются туризм, бизнес, культура и, да, даже противоречивые события, которые приносят реальный экономический вклад, подчеркивает Рынска.

«Хватит нападать на язык. Проблема Латвии не в языке. Проблема в нелояльной, обиженной части русскоязычного населения, которую правительство даже не пытается вовлечь в диалог, а только ухудшает отношения».

По ее мнению, это может создать реальную угрозу безопасности. «И если что-то произойдет, они откроют ворота оккупантам, помогут им и переедут обратно в богатые латышские дома. А Латвия сейчас не может их никуда депортировать. Они граждане этой страны», – пишет Рынска.

Она подчеркивает, что Европейский Союз не допустит депортаций или репрессий: «Преодолейте это. Вы не можете решить этот вопрос так, как Сталин поступил с чеченцами. Времена другие».

«Если вы постоянно называете человека свиньей и бросаете ему это в лицо, он начнет рычать», — пишет она, указывая, что «унижение может вызвать агрессию».

Поэтому, по ее мнению, необходим другой, более благоприятный подход: «Нужна новая риторика, чтобы привлечь часть этих людей на свою сторону. Поскольку вы не можете их депортировать. Вы должны пытаться с помощью доброты».