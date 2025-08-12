Пассажирские перевозчики проведут акцию протеста - не хотят возить себе в убыток

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2025
LETA
Изображение к статье: Пассажирские перевозчики проведут акцию протеста - не хотят возить себе в убыток

Региональные пассажирские перевозчики обратятся к властям с требованием пересмотреть цены долгосрочных договоров, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

Акция протеста пройдет с 11:00 до 12:00 перед зданием Кабинета министров.

Ассоциация отмечает, что с начала этого года в разных форматах поднимались вопросы о необходимости внесения изменений в долгосрочные договоры с перевозчиками, предоставляющими услуги в региональной маршрутной сети.

Перевозчики считают, что до сих пор ответственные ведомства - Министерство сообщения, Министерство финансов, Совет по общественному транспорту и Автотранспортная дирекция - не приняли реальных мер по улучшению ситуации.

Ассоциация утверждает, что перевозчики теряют деньги каждый день, что сделает невозможным оказание доступных и качественных услуг в долгосрочной перспективе. Первая индексация договоров предусмотрена через четыре года после начала действия договора и относится к будущему периоду. Это означает, что некоторым перевозчикам придется продолжать предоставлять услугу еще три года, несмотря на то, что расходы растут.

Среди прочего, перевозчики просили ответственные министерства выделить дополнительное финансирование в размере 15 миллионов евро на дотацию для покрытия убытков поставщиков услуг общественного транспорта, а также увеличить базу государственного бюджета на эти цели на 15 миллионов евро при составлении государственного бюджета на 2026 год.

#пассажирские перевозки #акции протеста
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
