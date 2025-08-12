В ближайшие месяцы в Латвии нет оснований прогнозировать снижение цен на продукты питания, сообщил агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев (LPTA) Норис Крузитис. Он пояснил, что погодные условия как в Латвии, так и в других странах неблагоприятно повлияли на урожай, поэтому расходы будут расти.

«Розничным продавцам будет практически невозможно обеспечить как доступность продуктов, так и более низкие цены, поэтому будут искаться альтернативы в виде закупок за рубежом. Однако цены на основные продукты в корзине низких цен продавцы будут поддерживать на минимально возможном уровне», — добавил Крузитис.

Он сказал, что самым большим достижением меморандума о снижении цен на продукты питания и инициативы по созданию корзины низких цен является то, что покупатели могут приобрести продукты из наиболее важных групп продуктов питания по ценам, которые не повышаются, несмотря на объективные причины для этого.

В то же время он подчеркнул, что с начала года розничные продавцы продуктов питания ежедневно получают запросы на повышение цен на широкий ассортимент продуктов как от местных, так и от иностранных поставщиков. По его словам, причины этого объективны — рост цен на сырье, неблагоприятные погодные условия, а также необходимость ввозить из других стран продукты, которых не хватает в сезон, что создает давление на рост цен.

Тем не менее, меморандум предусматривает, что розничные продавцы должны по возможности обеспечить самые низкие цены на рынке на основные продукты питания в десяти группах продуктов. Крузитис отметил, что это удалось, поскольку цены на эти продукты не выросли, несмотря на наличие объективных причин для их роста. «Это прямой результат меморандума. Центр защиты прав потребителей (PTAC) также регулярно следит за ситуацией и подтвердил, что цены на товары из корзины низких цен не изменились», — добавил исполнительный директор ассоциации.

Как уже сообщалось, в Латвии потребительские цены в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 0,1%, а за год - в июле этого года по сравнению с июлем 2024 года - выросли на 3,8%.