Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семейные врачи скептически оценивают предложение указывать в больничном диагноз 3 725

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Семейные врачи скептически оценивают предложение указывать в больничном диагноз

Министерство здравоохранения предлагает ввести обязательное указание диагноза в больничных листах для лучшего понимания наиболее распространённых заболеваний среди работников. Семейные врачи относятся к этой идее с осторожностью.

В настоящее время в 80,4% случаев в качестве причины больничных листов указывается "другая причина", поэтому невозможно сделать вывод о том, какие заболевания чаще всего обнаруживаются. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Поэтому министерство считает, что в будущем следует также указывать название диагноза и его код, которые будут доступны только работникам здравоохранения.

По мнению министерства, благодаря такой информации можно будет понять, какая помощь и услуги ещё необходимы людям для скорейшего выздоровления и возвращения к работе. В прошлом году увеличилось количество жалоб от работодателей на возможно необоснованную выдачу больничных листов, которые были рассмотрены Инспекцией здравоохранения. Также увеличилось количество больничных листов, которые инспекция обязала корректировать. Количество аннулированных больничных листов невелико. В прошлом году необоснованными были признаны лишь 30 листов, или 6% от общего числа оспариваемых.

Проанализированные данные не указывают на тенденцию к выдаче больничных листов каким-либо медицинским учреждением или лицом на более длительный срок, чем необходимо пациенту. Также не отмечено увеличения количества открытых больничных листов в праздничные дни, включая школьные каникулы.

Семейные врачи с осторожностью и даже критически относятся к плану министерства, обращая внимание на ряд проблем. Руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра сказал, что, несмотря на большой объём больничных листов, это оправдано, поскольку средние показатели здоровья населения Латвии неудовлетворительны, и, к сожалению, значительная часть населения имеет ограниченную трудоспособность. В целом, ассоциация не возражает против предложения министерства, однако высказывает опасения, что такая обязанность станет дополнительной нагрузкой для семейных врачей, и необходимо чётко определить, кто будет иметь доступ к этой информации, чтобы данные пациентов не попали к тем, кто не является непосредственным поставщиком медицинских услуг.

×
Читайте нас также:
#больничный #врач
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео