В настоящее время в 80,4% случаев в качестве причины больничных листов указывается "другая причина", поэтому невозможно сделать вывод о том, какие заболевания чаще всего обнаруживаются. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Поэтому министерство считает, что в будущем следует также указывать название диагноза и его код, которые будут доступны только работникам здравоохранения.

По мнению министерства, благодаря такой информации можно будет понять, какая помощь и услуги ещё необходимы людям для скорейшего выздоровления и возвращения к работе. В прошлом году увеличилось количество жалоб от работодателей на возможно необоснованную выдачу больничных листов, которые были рассмотрены Инспекцией здравоохранения. Также увеличилось количество больничных листов, которые инспекция обязала корректировать. Количество аннулированных больничных листов невелико. В прошлом году необоснованными были признаны лишь 30 листов, или 6% от общего числа оспариваемых.

Проанализированные данные не указывают на тенденцию к выдаче больничных листов каким-либо медицинским учреждением или лицом на более длительный срок, чем необходимо пациенту. Также не отмечено увеличения количества открытых больничных листов в праздничные дни, включая школьные каникулы.

Семейные врачи с осторожностью и даже критически относятся к плану министерства, обращая внимание на ряд проблем. Руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра сказал, что, несмотря на большой объём больничных листов, это оправдано, поскольку средние показатели здоровья населения Латвии неудовлетворительны, и, к сожалению, значительная часть населения имеет ограниченную трудоспособность. В целом, ассоциация не возражает против предложения министерства, однако высказывает опасения, что такая обязанность станет дополнительной нагрузкой для семейных врачей, и необходимо чётко определить, кто будет иметь доступ к этой информации, чтобы данные пациентов не попали к тем, кто не является непосредственным поставщиком медицинских услуг.