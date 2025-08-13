В последние недели на всех порталах и в информационных социальных сетях появляются пугающие заголовки о том, что в Китае распространяется страшный вирус Чикунгунья, от которого якобы нет лекарства. Все эти заголовки рассчитаны на привлечение кликов, хотя само утверждение ложно — никакой опасности от вируса Чикунгунья нам не грозит, заверил Апинис. В большинстве материалов текст о вирусе Чикунгунья более или менее соответствует истине.

Сообщения в соцсетях о том, что вирус Чикунгунья сбежал из китайской лаборатории или что вся страна охвачена паникой, являются абсолютной ложью и дезинформацией, добавил Апинис. Вирус чикунгунья известен людям с 1952 года. Его переносят комары (точнее, самки комаров) и распространяют через укусы. Основные переносчики — комар жёлтой лихорадки (Aedes aegypti) и азиатский тигровый комар (Aedes albopictus). Эти же два вида переносят множество других возбудителей болезней. По крайней мере, пока ни один из этих видов в Латвии не обитает (ближайшее к нам место — Братислава в Словакии, где обнаружен тигровый комар).

Даже если в Китае Чикунгуньей заболели 10 000 человек, это в пересчёте на Латвию было бы всего 13 человек.

Для страны с населением 1,3 млрд человек это незначительное число. Другое дело, что Китай — государство с педантичным порядком и коммунистическим режимом, поэтому всех заболевших госпитализируют. Зачем? Чтобы поместить их в помещения, куда не сможет попасть другой комар, который мог бы разнести болезнь дальше, пояснил врач. В больнице таких пациентов держат неделю, пока у них не выработается иммунитет и они перестанут быть заразны. Кроме того, власти Китая раздали населению москитные сетки и обработали инсектицидами жилые районы, улицы и места работы на открытом воздухе.

Чикунгунья в настоящее время встречается в Азии, Африке, на островах Тихого океана, в Южной и Центральной Америке, Мексике и на юго-западе США.

Болезнь начинается внезапно — обычно через 3–7 дней после заражения. Температура поднимается до 39–40 °C, сопровождаясь ознобом. Характерный симптом — сильные боли в суставах, наблюдаемые у двух третей пациентов, чаще всего в мелких суставах кистей и стоп. Возможны покраснение лица и тела, сыпь, а в Азии — кровоизлияния. В большинстве случаев выздоровление наступает через одну-две недели, летальные исходы крайне редки и касаются в основном недоношенных младенцев, истощённых детей или пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Диагностика несложна и доступна, например, в лабораториях «Гулбиса» и Центральной лаборатории. Специфического лечения нет — применяют жаропонижающие и противовоспалительные средства, избегая аспирина до исключения денге. Китайские врачи рекомендуют лёгкие физические упражнения для уменьшения скованности суставов.

Профилактика — не ездить в регионы, где вирус распространён, или использовать защиту от комаров. Существуют две вакцины: IXCHIQ (на основе ослабленного вируса) и VIMKUNYA (на основе вирусоподобных частиц). В США и Канаде не рекомендуют первую вакцину людям старше 65 лет и советуют им избегать поездок в зоны вспышек.

Вирус Чикунгунья давно известен — впервые выделен в Африке в 1952 году, его название на местном языке означает «боли и скованность в суставах». В 2025 году к июлю зарегистрировано около 240 000 случаев в 16 странах и 90 смертей. Он легко распространяется в эпоху быстрых путешествий, но для заноса в Латвию необходимо присутствие переносчиков — Aedes aegypti или Aedes albopictus.

Подробно описаны биология и ареалы обитания этих двух видов комаров, их роль в переносе болезней, а также современные методы борьбы с ними — от генетически модифицированных особей до бактериальных и грибковых агентов.

Вывод автора: сейчас нет ни малейшего повода для тревоги по поводу распространения Чикунгуньи на юге Китая. Вирус хорошо изучен, и к нам он может попасть лишь через 10–20 лет, если в Латвии из-за глобального потепления и снижения биоразнообразия закрепится инвазивный азиатский тигровый комар, способный переносить десятки вирусов.