Некоторое время назад в TikTok был опубликован ролик, в котором мужчина утверждает, что в продающихся в Латвии мясных изделиях используется краситель E120, полученный из красных червей и опасный для здоровья человека. Эти утверждения слишком громкие и не соответствуют действительности, пишет LA.LV .

Одним из продуктов, на который указывает автор видео, является салями Резекненского мясокомбината.

LA.LV обратился в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС), которая объяснила, как на самом деле получают краситель E120.

Руководитель отдела регистрации пищевых продуктов ПВС Диана Биркенфелде пояснила:

«Требования к использованию пищевых добавок, так называемых Е-веществ, в Европейском союзе строго регламентированы. Только те пищевые добавки, которые были оценены Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) и на основании его заключения включены в Регламент Европейского парламента и Совета о пищевых добавках, могут поступать на рынок, в том числе использоваться при производстве пищевых продуктов с соблюдением определённых условий их применения.

Все пищевые добавки должны соответствовать спецификациям, то есть определённым критериям чистоты. Спецификации для пищевых добавок, включая E120 (кошениль, карминовая кислота, кармины), установлены в регламентах.

E120 получают из насекомых, но не из красных червей. Точнее — карминовую кислоту извлекают из кошенили, которая представляет собой экстракт высушенных тел самок насекомого Dactylopius coccus Costa на водной, водно-спиртовой или спиртовой основе».

Также утверждение о том, что краситель опасен для здоровья, некорректно.

Эксперт подчёркивает:

«E120 разрешено использовать при производстве пищевых продуктов. Это означает, что при соблюдении установленных спецификаций данная пищевая добавка не представляет угрозы для здоровья потребителей.

Научное заключение EFSA, на основании которого E120 был включён в вышеупомянутый регламент, доступно в открытом доступе.

Согласно заключению EFSA, упомянутая в нём возможность аллергических реакций, включая астму, была выявлена лишь в небольшом исследовании, проведённом среди работников завода, где производили краситель E120, однако это не относится к среднему потребителю, который употребляет в пищу продукты с этим красителем».