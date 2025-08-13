Заместитель директора Национальной службы здравоохранения (НСЗ) по административным вопросам Гинт Чандерс в эфире TV24 пояснил, что на получение оплачиваемых государством медицинских услуг имеют право беженцы и соискатели убежища, лица с альтернативным статусом, обладатели постоянного вида на жительство, а также обладатели временного вида на жительство, если они застрахованы в системе медицинского страхования, то есть работают, за них платятся налоги или они сами уплачивают налоги, пишет nra.lv.
Чандерс отметил, что НСЗ ведёт реестр получателей услуг. Для любого иммигранта, беженца или соискателя убежища главным условием является право на государственные оплачиваемые медицинские услуги.
К группам, которые имеют это право, относятся: беженцы и соискатели убежища, лица с альтернативным статусом, лица с постоянным видом на жительство и лица с временным видом на жительство при условии, что они застрахованы в системе медицинского страхования.
По словам Чандерса, количество получателей медицинских услуг растёт по самым разным причинам. Например, кризис в Украине, когда за короткий период в Латвию прибыли беженцы и соискатели убежища из Украины, и им необходимо было обеспечить медицинскую помощь. Это можно считать чрезвычайной ситуацией, в которой задействована вся государственная система здравоохранения. При этом на таких лиц запрашивается и выделяется дополнительное финансирование.
«Например, в прошлом году на медицинскую помощь украинцам мы дополнительно получили из государственного бюджета 8,5 миллионов евро», — отметил Чандерс.
