Может ли житель Латвии быть задекларированным в нескольких местах одновременно? 2 3408

Дата публикации: 13.08.2025
«Я задекларирован в своей квартире, но еще есть квартира, доставшаяся в наследство. Я так понимаю, что если в квартире никто не задекларирован, то налог намного больше? Как поступить в таком случае? Читатель портала bb.lv»

Мадара Пуке, руководитель отдела общественных связей Управления гражданства и миграции:

– Порядок, каким образом лицо декларирует свое место жительства по определенному адресу или вносит изменения в декларацию своего места жительства, регулируется Законом о декларации места жительства (Dzīvesvietas deklarēšanas likums).

Там, в частности, содержится требование, что каждый человек (физическое лицо) обязан декларировать свое новое место жительства в течение одного месяца с момента, когда он начал проживать постоянно по конкретному адресу.

Если у человека два места жительства, закон допускает возможность указывать в декларации один дополнительный адрес либо в Латвии, либо за границей.

#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
