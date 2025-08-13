Тюрьмы Эстонии стали востребованным «товаром» для Северных стран. Договор о размещении преступников в эстонских тюрьмах уже подписала Швеция. Финляндия также выразила желание направлять своих осужденных в места заключения соседней страны, сообщает портал tv3.lv .

Соглашение между Эстонией и Швецией, где уровень преступности растёт, а свободных мест в тюрьмах становится меньше, было подписано 18 июня этого года. Оно предусматривает аренду 400 камер для 600 заключённых, которых разместят в тюрьме Тарту.

Переговоры длились несколько месяцев, пока стороны не договорились о выборе тюрьмы Тарту, рассчитанной на 933 заключённых, из которых сейчас заняты только 333 места. Эстония видит эту сделку как «выгодную» и как возможность создать в стране сотни новых рабочих мест. Министерство юстиции подчеркнуло, что не будет принимать опасных преступников, а обе страны будут отдельно согласовывать, какие осужденные будут переведены в Эстонию.

Согласно договору, Швеция будет платить по 8500 евро в месяц за одного заключённого в Эстонии. Это дешевле, чем в самой Швеции, где содержание одного заключённого обходится в 11 600 евро в месяц.

Договор между министерствами юстиции Швеции и Эстонии рассчитан на пять лет, но пока не утверждён парламентами обеих стран, поэтому ещё не вступил в силу.

Интерес к эстонским тюрьмам проявили и другие страны, в том числе Нидерланды и Великобритания, а также другие государства НАТО, столкнувшиеся с проблемой переполненности тюрем.

До реальных переговоров дошло только с Финляндией, которая хотела бы заключить соглашение, аналогичное шведскому. Переговорщица Министерства юстиции Финляндии Мийа Люнквист в интервью газете Helsingin Sanomat рассказала, что интерес к эстонским тюрьмам был ещё до подписания шведского договора. Пока не получен ответ на вопрос, соответствует ли размещение заключённых за рубежом законам Финляндии.

«Если Швеция как правовое государство смогла решить этот вопрос, возможно, и у нас есть возможности, которые мы просто ещё не рассмотрели», — заявила министр юстиции Финляндии Леена Мери в интервью телеканалу Yle.

Финское соглашение с Эстонией не было бы таким выгодным, как для Швеции: содержание одного заключённого в Финляндии обходится в 6300 евро, а не в 11 400, как в Швеции. При этом в стране также есть серьёзная проблема переполненности тюрем. Например, в тюрьме Ванта рядом с Хельсинки в июле содержалось на 70 заключённых больше, чем предусмотрено мест.

Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста, объясняя желание Эстонии размещать у себя преступников из других стран, назвала две причины — более широкое сотрудничество и безопасность. Речь идёт только о странах — членах НАТО. Всего в Эстонии три тюрьмы: в Виру, Таллине и Тарту.

А могут ли латвийские тюрьмы принять иностранцев?

Портал tv3.lv обратился в Министерство юстиции Латвии с вопросом, заинтересованы ли правительства Северных стран в аренде мест в латвийских тюрьмах и насколько они сейчас загружены.

«Ситуацию в Латвии нельзя сравнивать, например, с Эстонией, так как в Эстонии все три тюрьмы построены заново и имеют двухместные камеры, что соответствует практике Северных стран», — пояснили в Минюсте.

В Латвии единственной полностью новой тюрьмой после восстановления независимости является Лиепайская. В ней предусмотрено 12 000 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 22 сентября этого года, а первые заключённые прибудут туда в 2026 году.

Таким образом, вопрос об аренде мест для размещения осужденных из других стран в Латвии сейчас не рассматривается.

«Каждое государство в первую очередь должно обеспечить размещение собственных заключённых в соответствующей инфраструктуре, а уже потом оценивать возможность принимать заключённых из других стран», — говорится в ответе Минюста порталу tv3.lv.

Сейчас министерство разрабатывает концепцию, определяющую, как должна выглядеть система мест заключения в Латвии.

Помимо строящегося Лиепайского тюремного комплекса, в Латвии есть ещё девять тюрем. Минюст оценит, какие из них можно будет закрыть после начала работы новой тюрьмы. В настоящее время в латвийских тюрьмах содержатся 3555 заключённых, и, как и в Эстонии, проблемы переполненности нет.

«Наличие свободных мест позволяет более гибко размещать заключённых — например, по меньшему количеству человек в камере, активнее заниматься процессом ресоциализации», — пояснили в министерстве.

Приоритетом министра юстиции Инесе Либини-Эгнере также является строительство совершенно нового здания женской тюрьмы. Однако в настоящее время реализовать эту идею мешают возможности госбюджета. Инициатива по созданию подходящей инфраструктуры для женщин включена в план использования финансирования Норвегии на следующий период, сейчас уточняется проект и ведутся переговоры с норвежскими партнёрами.