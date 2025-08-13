В программу Bez Tabu ( TV3 ) обратился житель Цоде Арнис, которого вместе с друзьями пригласили на мероприятие в заведение общественного питания в Марупе. Чувство сытости, полученное за обедом, через пару недель сильно подпортила пришедшая по почте бумага.

На этой парковке первый час бесплатный, а если посетить заведение, можно удвоить это время. Однако семья немного «вышла за рамки» — примерно на десять минут.

Тогда Арнису не удалось оплатить перерасход времени, и уже через неделю глава семьи получил письмо от управляющей парковкой компании EuroPark с требованием оплатить штраф в размере 35 евро.

В другой раз ситуация повторилась один в один.

Арнис рассказал, что вместе с друзьями они честно подошли к кассовому автомату, чтобы оплатить превышение бесплатного времени, но на экране устройства высветилось сообщение, что бесплатное время ещё не истекло. Компания спокойно поехала домой.

На парковке установлена система фиксации номеров автомобилей. В новом штрафном уведомлении, которое получил Арнис, также были приложены фотографии, где ясно видно, что он въехал на стоянку в 14:32, а выехал в 16:43, то есть не оплатил 11 минут.

Парадокс в том, что перерасход примерно 10 минут стоит 50 центов. В случае Арниса — четыре автомобиля и всего 2 евро. Но после полученного штрафа, который, вдумайтесь, в 70 раз больше, обед в Марупе обошёлся в 140 евро.

Связаться с EuroPark для получения комментария лично не удалось. В длинном письме были изложены правила пользования парковкой, которые можно найти и в интернете. В случае компании друзей Арниса в течение 28 дней через приложение можно было оплатить перерасход бесплатного времени.

«На выезде установлен дисплей, который сообщает, если необходимо произвести оплату. Таким образом, даже если в кассовом автомате бесплатное время ещё не истекло, на дисплее будет выдано соответствующее уведомление. Штраф мотивирует клиента соблюдать правила пользования стоянкой и своевременно оплачивать полученную услугу. Штраф по своей сути — это сумма, подлежащая уплате в случае неисполнения обязательств, и он выполняет несколько функций — превентивную, карательную и компенсирующую. Поэтому, естественно, сумма штрафа по отношению к стоимости стоянки может быть больше», - ответили в ООО EuroPark Latvia.

Уже после монтажа сюжета EuroPark пошёл навстречу Арнису, снизив штраф до 15 евро, что всё же значительно превышает стоимость перерасхода времени — те же 50 центов.