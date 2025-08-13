Жители негодуют: на въезде в Ригу в «пробке» приходится стоять до часа

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жители негодуют: на въезде в Ригу в «пробке» приходится стоять до часа
ФОТО: Youtube

Ремонтные работы на шоссе A7 затрудняют жителям дорогу на работу и обратно домой, сообщает передача Degpunktā (TV3). Люди недовольны созданными неудобствами и пытаются найти решения, чтобы все остались в выигрыше.

Если вы пользуетесь Бауским шоссе для въезда в Ригу, у городской границы в пробке можно простоять 40 минут или даже час. «Латвийские государственные дороги» начали строительство пешеходного и велосипедного тоннеля, а также частичную реконструкцию самого участка шоссе. Для этого четырёхполосная дорога была сужена до двух полос, что жители окрестностей считают неприемлемым.

«В тот момент, когда закрыли две полосы и пустили всё движение в одном направлении, пробка тянется через весь Южный мост и почти до CSDD», - говорит житель Баложи Ивар.

«Когда-то, до строительства объездной дороги, тоже было довольно тяжело. Сейчас, когда начался этот ремонт, это был удар в один день. (…) И все маленькие посёлки забиты, потому что люди, конечно, пытаются проехать по маленьким улицам», — говорит житель Рамавы Гирт.

Больше всего жителей беспокоит начало учебного года. Если сейчас каждое утро и после обеда пробка тянется на два километра, то осенью длину колонны автомобилей страшно даже представить.

«Если раньше, начиная с открытия детского сада в 7 часов, у меня было достаточно времени, чтобы отвезти детей в другое учебное заведение и успеть на работу, то теперь, думаю, это невозможно. Я не считаю, что должна менять детям школу, место жительства или работы из-за реконструкции дороги. Это несправедливо. Точно так же уже невозможно вернуться домой после работы и отвезти детей на кружки», - уточняет жительница Баложи Анда.

Обочина до проезжей части в этом месте несколько метров шириной, и жителям кажется, что она вполне пригодна в качестве дополнительной полосы. Что об этом думают в «Латвийских государственных дорогах»?

«В этом месте под частью Бауского шоссе проходит газопровод. Поэтому есть определённые ограничения, которые не позволяют решить ситуацию так, как представляют себе жители», - поясняет представитель ООО «Латвийские государственные дороги» Анна Кононова.

По словам Кононовой, автолюбителям рано смиряться с нынешним распределением полос в зоне работ — изменения будут регулярными и динамичными: «Из месяца в месяц организация движения будет меняться. Строители, закончив один вид работ, начнут другие, будут перемещаться по объекту — и на строительстве Южного моста, и на строительстве туннеля».

Кононова пояснила, что из-за особенностей конструкции туннеля движение более чем по двум полосам невозможно. Жители, естественно, ищут альтернативные и более быстрые маршруты для въезда в Ригу, но, к сожалению, другие ремонты на основных южных магистралях Риги тоже идут не слишком быстро.

«Предлагали ехать через Саласпилс или Рижскую ГЭС, по так называемой Латгальской улице, но там сейчас, насколько я понимаю, идёт строительство продления маршрута 7-го трамвая, где тоже была пробка — по “Google Maps” примерно километр. Если смотреть на Елгавское шоссе — там тот же самый участок соединения улицы Чаксте с Елгавой, где сейчас также идут работы — и пробка такая же. Так что, в принципе, невозможно заехать в Ригу и Латвию со стороны Земгале и Европы ни по одной дороге», - говорит Ивар.

По мнению Ивара, возможно, строительство туннеля можно было бы на время отложить, чтобы снизить нагрузку на дороги. Но Кононова утверждает, что это, к сожалению, невозможно: строительство 4-й очереди Южного моста и реконструкция участка A7 — взаимосвязанные проекты.

«Эти два проекта нужно реализовывать параллельно, потому что, построив Южный мост и только потом начав думать о туннеле, будет гораздо сложнее, дороже и, возможно, даже невозможно. В какой-то момент оба проекта сходятся на одной дороге, а строительство Южного моста затрагивает и часть государственного шоссе. Есть много различных обстоятельств, по которым те или иные работы нужно выполнять именно в тот момент, когда они выполняются. Например, тогда, когда доступно финансирование, ведь год назад или до этого этих денег не было», - утосняет Анна Кононова.

Если зима будет мягкой, строительство Южного моста завершится в следующем году. Но если погода не будет столь благоприятной, соединение Елгавского шоссе с улицей Яниса Чаксте завершат только в 2027 году. Строительство же туннеля на шоссе A7 планируется закончить следующим летом.

#ремонт дорог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
