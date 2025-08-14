Во втором квартале этого года в Латвии было трудоустроено 889 300 жителей в возрасте от 15 до 74 лет, или 64,9%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Центрального статистического управления.

Во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2025 года уровень занятости увеличился на 1,7 процентного пункта, а число занятых - на 21 300 человек. За год уровень занятости увеличился на 0,6 процентного пункта, а число занятых - на 6900.

Во втором квартале уровень безработицы в Латвии снизился до 6,7%, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем в первом квартале, а число длительных безработных сократилось на 2000.

Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 4,7 процентного пункта выше, чем женщин (67,4% и 62,7% соответственно).

Во втором квартале текущего года уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-24 лет составил 31,9%, что на 2,9 процентного пункта выше показателя за аналогичный период прошлого года. Трудоустроенными были 59 500 молодых людей (во втором квартале 2024 года - 54 600).

Во втором квартале 48 300 трудоустроенных, или 5,4%, работали на смежной работе - помимо основной работы, работали еще на каком-то рабочем месте или выполняли различные случайные работы, получая дополнительный доход. Это больше на 2200, или на 4,7%, чем за аналогичный период годом ранее, но на 3500, или на 6,8%, меньше, чем в первом квартале 2025 года.

На смежной работе чаще работали женщины - 28 100 по сравнению с 20 200 мужчинами. Чаще всего занятые на смежной работе наряду с основной работой отрабатывали от одного до 10 часов в неделю (36,4%), а 26,2% отрабатывали дополнительно 11-20 часов.

Во втором квартале этого года 63 700 жителей в возрасте от 15 до 74 лет были безработными. По сравнению со вторым кварталом 2024 года число безработных сократилось на 2100, или на 3,2%, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 5800, или на 8,4%. Уровень безработицы в Латвии составил 6,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее, и на 0,7 процентного пункта меньше, чем в первом квартале.

Во втором квартале по сравнению с первым кварталом число безработных мужчин сократилось на 5300, или 13,6%, а женщин - на 500, или на 1,7%.

Во втором квартале 2025 года 28 400 безработных были без работы до пяти месяцев. Это на 3200 меньше, чем годом ранее, и на 5400 меньше, чем в предыдущем квартале. В свою очередь, 14 000 были без работы от шести до 11 месяцев. Количество этих людей по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличилось на 2200, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 1900.

Во втором квартале было 21 200 длительных безработных (без работы 12 месяцев и дольше) - на 200 меньше, чем годом ранее, и на 2000 меньше, чем в предыдущем квартале. Доля длительных безработных в общей численности безработных составила 33,3% - на 0,2 процентного пункта больше, чем годом ранее, но на 0,3 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале.

Во втором квартале 2025 года почти треть жителей в возрасте от 15 до 74 лет (417 100 - 30,4%) были экономически неактивными, то есть не были трудоустроены и активно не искали работу. По сравнению с предыдущим кварталом число экономически неактивных жителей сократилось на 18 900, или на 4,3%, а за год - на 7500, или на 1,8%.

Во втором квартале 2025 года в обследовании рабочей силы об экономической активности приняли участие 4800 домохозяйств, в которых были опрошены 7900 жителей в возрасте от 15 до 89 лет, в том числе в возрастной группе от 15 до 74 лет - 4200 домохозяйств, в которых было опрошено 6900 жителей.