Архиепископ-католик выступил против однополой семьи и потребовал изменить устои Латвийского государства

С таким заявлением он выступил вечером 14 августа в Аглоне, во время богослужения в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Обращаясь к многочисленной пастве Станкевич затронул тему современной нестабильной ситуации и демографического кризиса, усмотрев в них просчёты государственной политики.

Станкевич отметил, что латвийских граждан тяготит неуверенность в будущем. Об этом, по его словам, свидетельствуют как случаи самоубийств среди молодёжи, так и страх брать на себя долгосрочные обязательства, такие как брак, рождение детей и создание семьи.

«Демографические показатели Латвии свидетельствуют, что в наших базовых установках — в образовании, политике, культуре — закрались ошибки, и там необходимы коррективы. Они показывают, что политика и экономика не были освобождены от жадности, амбиций и стремления к личной выгоде», — сказал Станкевич.

По его словам, одним из ключевых понятий в разговоре о семье может быть простота — «простая семья, в которой есть отец, мать и дети. Простая, а не сложная, где запутано количество супругов, где уже невозможно посчитать, какой ребёнок к какой семье относится, или где уже нельзя отличить, кто отец, а кто мать».

Архиепископ также коснулся темы самоубийств среди молодёжи, отметив, что они свидетельствуют о том, что молодые люди не были вовремя услышаны и не получили необходимую поддержку — в семье, школе или на работе. Он подчеркнул важность воспитания у молодёжи понимания значения семьи и окружающих людей, важности быть рядом с другими и оказывать поддержку.

«От того, будет ли укреплена семья, зависит будущее Латвии. Обязанность государства — обеспечить каждому члену общества возможность всестороннего развития и процветания — физического, ментального и духовного. Это означает поддержку программ и инициатив, которые готовят человека к семейной жизни, помогают зачать и воспитать детей», — заявил священнослужитель.