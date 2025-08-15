Baltijas balss logotype
Архиепископ-католик выступил против однополой семьи и потребовал изменить устои Латвийского государства 4 954

Наша Латвия
Дата публикации: 15.08.2025
LETA
Архиепископ-католик выступил против однополой семьи и потребовал изменить устои Латвийского государства

Демографические показатели Латвии свидетельствуют о сбоях и необходимости корректировок в основных установках государства, заявил католический архиепископ-метрополит Збигнев Станкевич.

С таким заявлением он выступил вечером 14 августа в Аглоне, во время богослужения в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Обращаясь к многочисленной пастве Станкевич затронул тему современной нестабильной ситуации и демографического кризиса, усмотрев в них просчёты государственной политики.

Станкевич отметил, что латвийских граждан тяготит неуверенность в будущем. Об этом, по его словам, свидетельствуют как случаи самоубийств среди молодёжи, так и страх брать на себя долгосрочные обязательства, такие как брак, рождение детей и создание семьи.

«Демографические показатели Латвии свидетельствуют, что в наших базовых установках — в образовании, политике, культуре — закрались ошибки, и там необходимы коррективы. Они показывают, что политика и экономика не были освобождены от жадности, амбиций и стремления к личной выгоде», — сказал Станкевич.

По его словам, одним из ключевых понятий в разговоре о семье может быть простота — «простая семья, в которой есть отец, мать и дети. Простая, а не сложная, где запутано количество супругов, где уже невозможно посчитать, какой ребёнок к какой семье относится, или где уже нельзя отличить, кто отец, а кто мать».

Архиепископ также коснулся темы самоубийств среди молодёжи, отметив, что они свидетельствуют о том, что молодые люди не были вовремя услышаны и не получили необходимую поддержку — в семье, школе или на работе. Он подчеркнул важность воспитания у молодёжи понимания значения семьи и окружающих людей, важности быть рядом с другими и оказывать поддержку.

«От того, будет ли укреплена семья, зависит будущее Латвии. Обязанность государства — обеспечить каждому члену общества возможность всестороннего развития и процветания — физического, ментального и духовного. Это означает поддержку программ и инициатив, которые готовят человека к семейной жизни, помогают зачать и воспитать детей», — заявил священнослужитель.

#церковь #демография
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го августа

    Kāpēc jūs klusējat par to, ka Aglonā ikona nokrita zemē, acīmredzot tā neizturēja tik lielu praida dalībnieku skaitu un ballīti ar ciemošanos pērtiķi, kurš ieradās Aglonas bazilikā izpirkt savus grēkus?

    3
    4
  • С
    Сарказм
    15-го августа

    Всегда забавно слушать экспертные мнения о демографии от тех, кто сам добровольно отказался от размножения в принципе. Мужиг явно рубит фишку в вопросе.

    9
    11
  • NB
    Nose Bose
    15-го августа

    как это возможно корректировать приоритет государства?! Он один - война! :)

    22
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го августа

    образовании, политике, культуре – возникли сбои -- Конечно возникли, ведь не только вся Латвия видела, что они вытворяли на встрече с заезжим обезьяном! Даже бывший президент предался этому искушению.

    28
    5
Читать все комментарии

