«Как действовать, если соседи злоупотребляют использованием общедомовой собственности? В нашем доме одна семья держит в колясочной 4 велосипеда, и для других соседей не остается места.

Что вообще считается общедомовым имуществом, кто и как определяет порядок его использования? Читатель портала bb.lv»

Айвар Силиниекс, консультант по жилищным вопросам, юрист:

– Общедомовой собственностью считается все, что относится к конкретному многоквартирному жилому дому, за исключением самих квартир. То есть общедомовой собственностью будут как чердаки, подвалы, подземные паркинги, коммуникации – теплоузлы, стояки водоснабжения, канализации, электричества и газоснабжения, так и земельный участок, закрепленный за данным конкретным домом.

Порядок пользования общей собственностью определяется правилами, принятыми общим собранием собственников квартир многоквартирного жилого дома. В конкретно приведенном случае (использование помещения колясочной) должно регулироваться решением общего собрания собственников квартир этого дома.

В случае если подобного решения собственников квартир нет, можно обратиться к управляющему домом с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию. Если управляющий не может сам решить спорный вопрос, он обязан организовать проведение общего собрания собственников квартир. Решение, принятое на данном собрании, будет обязательным для всех собственников квартир данного дома.