Мол, мало того, что со 2-го по 9-й день нужно оплачивать бюллетень, так еще и все это время, разумеется, больной работник не выполняет служебных обязанностей.

Поэтому работодатели очень нервно (мягко говоря!) реагируют на информацию о том, что, возможно, работник, оформив больничный, на самом деле вполне себе здоров и занимается своими делами или даже спокойно путешествует. Как же разобраться – больной работник или «мнимый больной»?

Кому и зачем выдают бюллетени?

Отметим, что представители работодателей тему необходимости ужесточения контроля за выдачей больничных и повышения ответственности медиков, которые эти больничные выдают, поднимают уже по меньшей мере последние 3-4 года. Наконец, Минздрав решил ОСОБЕННО тщательно проанализировать систему выдачи больничных, включая и статистические данные, и результаты проверок жалоб на обоснованность выдачи больничных. Доклад занял десятки компьютерных страниц.

И отдельные выводы, пояснения и заключения, сделанные чиновниками Минздрава, важны фактически для каждого работающего латвийца, ведь все мы время от времени болеем и вынуждены «брать больничный».

Итак, «оборот» больничных листов в Латвии оказался просто огромный! В 2023 году было выдано 1 238 749 больничных листов, в 2024-м – 1 197 604.

А число жалоб, которые поступили по поводу обоснованности выдачи больничных, очень невелико – 495. Из них Инспекция здоровья потребовала исправить и того меньше – 171 больничный лист. Причем это весьма формальная коррекция, то есть инспекция не констатировала выдачи «липовых» больничных без достаточных оснований, а лишь просила врачей уточнить причину выдачи: например, не травма, полученная на рабочем месте, а бытовая травма, и т.п.

Аннулировано в первом полугодии 2024 года и вовсе 17 больничных листов; в 15 случаях был назначен административный штраф.

Давайте посмотрим правде в глаза

Как проверить 100-процентную обоснованность выдачи больничного? Да практически никак. Согласно закону медики имеют право в некоторых случаях оформлять больничные листы даже удаленно, то есть без осмотра (посещения) пациента. Что же это за случаи?

Например, когда необходима изоляция в связи с карантином, или когда нужен уход за больным ребенком до 14-летнего возраста, или в первые три дня в случае болезни верхних дыхательных путей… То есть если, к примеру, через два-три дня человек выздоровел и пришел к врачу «закрывать» больничный, то доказать, что он болел, почти невозможно. Впрочем, в 1-й день больничный все равно не оплачивается, а если работодатель оплатил «зря» 2-й и 3-й день, то это мизерная сумма и особого ущерба работодателю такая псевдоболезнь не нанесла.

А если больной пошел в кино?

В докладе Минздрава эксперты озвучивали обвинения в том, что, мол, как это так: у работника больничный, а его видели в магазине, в кафе или даже на концерте. Если больной, то сиди дома! Но на самом деле наличие больничного не равнозначно «домашнему аресту». Если у человека сломана рука, то понятно, что продолжать работать водителем автобуса он не может, но это не значит, что он не может выйти в магазин за продуктами, сходить на учебу или погулять. Дело в том, что формат больничного листа не позволяет лечащему врачу указывать режим нетрудоспособности – постельный, домашний, «свободный»…

И объективности ради: зачастую, особенно после пандемии, даже заболев, работающие латвийцы не просят оформить им больничный, поскольку специфика их работы позволяет трудиться удаленно – из дома. Больничный лист, если речь не идет о стационарном лечении, не нужен бухгалтерам, ИТ-специалистам и т.д.

Инспекция здоровья, проверяя все поступающие жалобы, лишь в редких случаях констатирует факт «злоупотребления больничным листом». Так, в минувшем году удалось зафиксировать один (!) случай, когда работник, оформив больничный по уходу за больным ребенком, на 5-й день действия больничного уехал за границу без ребенка. Такой больничный был аннулирован.

Авторы доклада резонно заметили, что бороться нужно не с больничными листами, а за здоровье латвийцев. Реальность же такова, что и по продолжительности жизни, и по годам здоровой жизни латвийцы сильно отстают от своих балтийских соседей.

Проблема не в больничных, а в… больных

Надеяться на улучшение ситуации со здоровьем населения не приходится. Как известно, здравоохранение в бюджете-2026 не является приоритетной сферой и никаких дополнительных денег не получит. Между тем, чтобы решить только ОСТРЫЕ проблемы здравоохранения, требуется дополнительно 600–700 миллионов евро! Нынче на медицину выделяется около 4% от ВВП, и этого явно недостаточно. Но в следующем году на здравоохранение будет ассигновано даже менее 4% от ВВП! И это сильно меньше, чем тратят на медицину Эстония и Литва.

Очереди на обследования, плановые операции и консультации специалистов «по квотам» растягиваются на долгие месяцы и даже годы – о каком уж тут здоровье говорить! А значит, все больше будет хронических больных, которые часто будут вынуждены оформлять больничные, и их трудоспособность даже в периоды относительного здоровья будет снижаться.

Работает? Не трогай

Значит ли это, что в системе оформления больничных все идеально и ничего не нужно менять? Чиновники Минздрава предложили все-таки предусмотреть и возможность указывать режим (постельный, домашний и пр.), а главное – указывать диагноз. Второе предложение медики встретили в штыки, и весьма закономерно. Во-первых, установить диагноз в первые дни болезни зачастую не представляется возможным. А во-вторых, это опять лишняя нагрузка на семейных врачей, у которых из-за необходимости оформлять горы бумаг и так остается мало времени на самих пациентов.

Вывод медиков: лучшее в данной ситуации – ничего не трогать! Больничные листы – не самая главная проблема в стране и уж точно не самая главная проблема в латвийском здравоохранении.