Государственное агентство социального страхования (ГАСС) сделало разъяснение, как работающие пенсионеры могут выбирать месяц автоматического перерасчета пенсии. Подать специальное заявление в ГАСС можно до 31 января 2026 года.

Рассказываем, какие важные нюансы вам не разъяснили и что надо учитывать.

Если заявление на перерасчет не подать, то прибавка к пенсии – за счет налоговых отчислений работающего сениора – произойдет с 1 апреля 2026 года (и далее будет происходить каждый год). Но это может быть пенсионеру невыгодно. И вот почему.

Прибавка зависит от дня рождения

Месяц для перерасчета пенсии стоит так, чтобы он пришелся на дату ПОСЛЕ очередного дня рождения сениора. Это напрямую влияет на размер прибавки к пенсии.

Дело в том, что при формуле расчета пенсии (и прибавки к ней) используется показатель G (прогнозируемая продолжительность жизни пенсионера, так называемый «возраст дожития»), который зависит от количества полных лет человека. Чем больше сениору полных лет, тем больше прибавка.

Не забывайте о годичном сроке!

Перерасчет пенсии производится раз в год. Это стоит учитывать, если дату перерасчета сениор выбирает по своему усмотрению.

Что произойдет, если 1 апреля 2026 года (то есть с момента последнего перерасчета пенсии) еще не прошло 12 месяцев?

К примеру, работающий сениор подал заявление в ГАСС в нынешнем году в июне 2025 года, с просьбой пересчитать его пенсию с 1 июля 2025 года, что и было сделано.

Но в следующем, 2026 году 1 апреля еще не пройдет нужный срок – год с момента предыдущей прибавки. Поэтому последующий автоматический перерасчет не будет произведен. ГАСС это сделает только 1 апреля 2027 года.

Если же человек хочет, чтобы в последующие годы ГАСС автоматически пересчитывал его пенсию с 1 июля, он должен подать об этом заявление до 31 января 2026 года с указанием выбранного им месяца.

Как подать заявление

Чтобы выбрать другой месяц автоматического пересчета пенсий, надо до 31 января 2026 года подать заявление в ГАСС.

Бланк заявления есть на сайте vsaa.gov.lv, в разделе «Заявление для изменения даты автоматического перерасчета пенсии» / Iesniegums automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņai.

На 31 июля 2025 года поступило уже 8320 заявлений на изменение месяца автоматического перерасчета пенсии после 1 апреля 2026 года.

Заявление о выбранном месяце автоматического перерасчета пенсии можно подать:

в электронном виде, подписав заявление электронной подписью и отправив его на адрес электронной почты VSAA, [email protected], или на адрес электронной почты любого отделения;

лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA;

по почте, отправив в любое отделение VSAA.

После 1 апреля 2026 года пишем ДРУГОЕ заявление

Обратите внимание! Для изменения месяца автоматического перерасчета пенсии после 1 апреля 2026 года НЕЛЬЗЯ использовать электронное заявление «Перерасчет пенсии по старости» (Vecuma pensijas pārrēķināšanai). ВМЕСТО него надо использовать «Заявление об изменении даты автоматического перерасчета пенсии» (Iesniegums automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņai).

Кому прибавку начислят автоматически

Автоматический перерасчет пенсии будет применяться:

к получателям пенсий по старости,

инвалидам 1-й и 2-й групп

к получателям пенсии по выслуге лет (за исключением пенсий по выслуге лет в учреждениях), которые продолжали работать после назначения пенсии или после предыдущего перерасчета;

если с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 12 месяцев;

если вносились взносы социального страхования не менее одного месяца в течение этого периода.

При автоматическом перерасчете пенсии ГАСС будет учитывать информацию, полученную от Службы госдоходов (СГД, VID) о взносах социального страхования лица на момент перерасчета.

Нюансы с самозанятыми лицами

Если сениор оформлен как самозанятое лицо, то взносы социального страхования уплачиваются раз в квартал.

К примеру, получателю пенсии по старости, который зарегистрирован в СГД как самозанятый налогоплательщик и ежеквартально уплачивает взносы соцстрахования, пенсия будет автоматически пересчитана с 1 апреля 2026 года. Однако на тот момент у ГАСС еще не будет информации о взносах за предыдущий квартал – январь, февраль и март. Поэтому перерасчет будет производиться без последних трех месяцев.

Что делать получателям пенсий по инвалидности

Стоит учесть: для получателей пенсий по инвалидности не учитывается перерасчет пенсий, сделанный при изменении группы инвалидности.

Например: человек имеет пенсию по инвалидности 3-й группы с 18 сентября 2021 года. 10 января 2026 года в связи с изменением группы инвалидности с 3-й на 2-ю группу пенсия пересчитывается с учетом взносов социального страхования за период с сентября 2021 года по декабрь 2025 года. С 1 апреля 2026 года пенсия также будет автоматически пересчитана ГАСС с учетом страховых взносов с января по март 2026 года.

В этом году и до 31 марта следующего года сохранится действующий порядок перерасчета пенсий, который ГАСС делает на основании поступившего заявления не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета.

По данным ГАСС, на декабрь 2024 года в Латвии проживает: