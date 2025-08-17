"В государстве уже давно наблюдается ситуация в сфере розничной торговли продуктами питания: сохраняющиеся высокие цены на продукты питания на полках магазинов, значительная часть расходов домохозяйств уходит на покупку продуктов питания, превышающая 30% от общих расходов домохозяйств среди малообеспеченного населения", — обнаружили чиновники Минэкономики. Что же делать?

Были годы, была пища

Разумеется, сия печалька образовалась не вчера. Хотя всего–то пятилетку с лишком тому назад ЛР была вполне себе благословенным молодым членом Евросоюза:

"В 2019 году в Латвии цены на продовольственные товары были на 6,6% ниже, чем в среднем по Европейскому cоюзу. В свою очередь, по сравнению с соседними государствами Балтии цены на продовольственные товары в Литве были на 12,5% ниже, чем в Латвии, а в Эстонии цены на продукты питания были в среднем на 2,1% выше. Под влиянием экономических, геополитических и других факторов последних лет ситуация резко изменилась.

Как свидетельствуют данные Eurostat, уровень цен на продовольственные товары в Латвии сейчас является одним из самых высоких в Европейском cоюзе. То есть в 2023 году он был на 6% выше, чем в среднем по ЕС, и превысил уровень ряда государств с высоким доходом (например, уровень цен Бельгии, Германии, Италии, Испании, Нидерландов).

Стоит отметить, что по сравнению с соседними государствами относительная позиция Латвии в целом сохранилась как в 2019 году, т. е. в Литве по–прежнему уровень цен на продовольственные товары немного ниже, чем в Латвии (на 2,5%), а в Эстонии он на 0,8% выше. При этом следует отметить, что расходы жителей Латвии на продукты питания в расчете на доходы домохозяйств в 2023 году были примерно на 20% выше, чем у жителей Литвы и Эстонии.

Согласно данным Eurostat, для жителей Латвии ценовое бремя на продукты питания является одним из самых высоких в Евросоюзе. Уровень цен на продукты питания в Латвии на 6% выше, чем в среднем по Евросоюзу, а доходы — 60% от среднего показателя Евросоюза".

Фактически, если называть вещи своими именами: власти ЛР заставили свой народ положить зубы на полку! Но что же вменяет в обязанность в связи с этим господин Валайнис? Судите сами.

Министры против цен

"Проект правил Кабинета министров ЛР предусматривает:

представлять информацию в Центральное статистическое управление для сравнения и мониторинга цен продовольственных товаров; составлять список основных продовольственных товаров с включением в этот список доступных и часто потребляемых продуктов, необходимых для ежедневного приема питательных веществ".

К слову, обязанность сия относится к тем розничным торговцам, чей нетто–оборот за последний финансовый год превосходит 400 млн евро. То есть — две наши основные сети Rimi и Maxima. По всей вероятности, за скобки уходят другие магазины и их сети, свившие гнездышки в провинции.

А между тем, как понаблюдал ваш автор всего лишь в какой–то полусотне км от столицы — в Сигулдском крае, там цены на те же самые пресловутые бананы в бывшем сельпо, ныне украшенном новоявленным "брендом", составляют… 225% от рижских в гипермаркете. А куда еще деваться провинциальному пенсионеру, когда ближайшая конкуренция — в краевых центрах, за несколько десятков км, а автобус ходит пару раз в день? Так что мы, рижане, еще живем в лучшем из миров.

Можете жаловаться в Центр!

Ведомство В. Валайниса, уже довольно давно провозгласившее крестовый поход против продуктовых спекулянтов, всех направляет в подотчетную Минэкономики структуру:

"Уже сейчас Центр защиты прав потребителей в соответствии с Законом о запрете нечестной коммерческой практики обеспечивает защиту прав и экономических интересов потребителей и оценивает, является ли осуществляемая коммерческая практика нечестной".

Для этого, в частности, обеспечивается публикация сопоставимых цен на продовольственные товары, "чтобы потребитель без ограничений и самостоятельно мог произвести сравнение цен на продовольственные товары, предлагаемые в магазинах розничных торговцев… и выбрать наиболее выгодное для себя предложение".

Центр защиты прав потребителей даже может наложить санкции на ритейлеров, если распространяемая ими информация "негативно сказывается на экономических действиях потребителей".

Короче, послали на сайт. Но, рассмотрев интернет–страницу ptac.gov.lv повнимательней, ваш автор отнюдь не нашел его ориентированным на клиентов. Вот если бы в нем было бы ясно, от имени независимых, государственных, экспертов, написано: в эту неделю те же бананы в конкретном магазинчике лучше не брать, дороговато будет. Но такой прямоты вы от наших аналитиков рынка не дождетесь.

Вместо того, к примеру, можно узнать о значении термина Conformité Européenne для газовых плит. К тому же, что немаловажно, на языке Шекспира и Трампа. Дабы какой–нибудь стратегический союзник ЛР, пойдя за покупками в благословенной Латвии, не обиделся. Разумеется, ни слова на языке "государства–агрессора", т. е. русском, в ptac.gov.lv — нету.

Рекомендации лучших диетологов

А вот еще какая заботливость от Минэкономики: "Надо указать, что для функционирования организма и проведения повседневной активности необходима энергия…" Где взять? Да вот перечень обязательных веществ.

По мнению ведомства, до 60% энергоресурсов латвийского жителя могут поглощаться через "зерновые продукты и картофель". "Ежедневно в пищу желательно использовать 4–6 порций зерновых (особенно цельнозерновых) продуктов и картофеля". Еще 5 порций должны составлять овощи, фрукты и ягоды, поскольку те "способствуют работе пищеварительного тракта, уменьшая риск хронических неинфекционных заболеваний".

Молоко и молочные продукты могут потребляться реже, 2–3 раза в день, "особо здорово есть кисломолочные продукты". Что же касается мяса, рыбы и прочих содержащих белок продуктов, то желательно в день обеспечить также 2–3 приема. Однако "в целях содействия здоровью рекомендуется ограничить в ежедневном рационе очень соленые, жирные, копченые продукты, поэтому такие продукты в список основных продовольственных товаров не были включены". Совсем другое дело — жиры и масла: ими рекомендуется обеспечивать 25–40% ежедневных энергетических затрат.

В общем и целом по стране обеспечат антикризисный набор в виде: хлебушек–овсянка–кефирчик–подсолнечное маслице. Конечно, никто никаких директивных ценников на них устанавливать не будет, только ведущие продуктовые сети обязаны будут постоянно обновлять на сайте свою информацию о данных группах товаров, что, в свою очередь, обойдется для них примерно в 50 000 евро в год.

Разумеется, в течение года они заработают в тысячи раз больше, ибо цены на боевой восточной границе Евросоюза только поползут вверх! Ведь как отказать тем же украинским мастерам шоколада и конфет — им ведь нужно зарабатывать денежку. А другого поставщика — ни–ни.