Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больницы работают в ноль, обеспечивая прибыль за счёт платных пациентов 2 553

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Больницы работают в ноль, обеспечивая прибыль за счёт платных пациентов

Председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс в эфире TV24 признал, что больницы в Латвии работают "в ноль" или с небольшой прибылью, которую обеспечивают за счёт других пациентов — фактически субсидируя государство. Платный блок услуг для более состоятельных пациентов в государственных больницах уже стал реальностью, пишет nra.lv.

На здравоохранение не хватает средств. Каков выход? Решение, по словам Калейса, такое же, как в частном секторе, где медицинский процесс отделён от обслуживающего. Если пациент хочет палату "люкс", он за это платит. Если он хочет каждый день чёрную икру и десять чашек чёрного кофе — цену и объём он определяет сам.

"К сожалению, в нашей ситуации не каждый пациент может позволить себе ежедневно платить дополнительные семь евро к стоимости лечения", — с сожалением отметил Калейс.

Означает ли это, что в государственных больницах нужно создавать отдельный блок для богатых? Калейс пояснил, что речь идёт о блоке платных услуг. По сути, это нелогично, но на практике это уже происходит.

"Больницы работают примерно в ноль или с небольшой прибылью, но они достигают этого за счёт других пациентов, которые фактически дотируют государство. Сейчас больницы дотируют государство, оплачивая те услуги, за которые государство не платит", — сказал Калейс.

Значит ли это, что больницам выгоднее обслуживать более состоятельных пациентов? Калейс признал, что, возможно, не совсем правильно говорить об обслуживании именно богатых, но больницы стремятся использовать возможность заработать. Тем не менее, они в первую очередь заинтересованы в лечении пациентов, поскольку общий уровень здоровья населения имеет большое значение.

Глава Ассоциации больниц выразил надежду, что в будущем ситуация улучшится.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • L
    Lauris
    20-го августа

    Почему больницы это бизнес. Врачи и скорая не должны быть бизнесом. Кто позволил этот бизнес?

    2
    0
  • Д
    Дед
    19-го августа

    Так где же наши 35% налогов? Не иначе как ебу прикарманивает.

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 228
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 248
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 257
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 10
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 112
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 60
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 66
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 10
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео