Больницы работают в ноль, обеспечивая прибыль за счёт платных пациентов

Председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс в эфире TV24 признал, что больницы в Латвии работают "в ноль" или с небольшой прибылью, которую обеспечивают за счёт других пациентов — фактически субсидируя государство. Платный блок услуг для более состоятельных пациентов в государственных больницах уже стал реальностью, пишет nra.lv .

На здравоохранение не хватает средств. Каков выход? Решение, по словам Калейса, такое же, как в частном секторе, где медицинский процесс отделён от обслуживающего. Если пациент хочет палату "люкс", он за это платит. Если он хочет каждый день чёрную икру и десять чашек чёрного кофе — цену и объём он определяет сам.

"К сожалению, в нашей ситуации не каждый пациент может позволить себе ежедневно платить дополнительные семь евро к стоимости лечения", — с сожалением отметил Калейс.

Означает ли это, что в государственных больницах нужно создавать отдельный блок для богатых? Калейс пояснил, что речь идёт о блоке платных услуг. По сути, это нелогично, но на практике это уже происходит.

"Больницы работают примерно в ноль или с небольшой прибылью, но они достигают этого за счёт других пациентов, которые фактически дотируют государство. Сейчас больницы дотируют государство, оплачивая те услуги, за которые государство не платит", — сказал Калейс.

Значит ли это, что больницам выгоднее обслуживать более состоятельных пациентов? Калейс признал, что, возможно, не совсем правильно говорить об обслуживании именно богатых, но больницы стремятся использовать возможность заработать. Тем не менее, они в первую очередь заинтересованы в лечении пациентов, поскольку общий уровень здоровья населения имеет большое значение.

Глава Ассоциации больниц выразил надежду, что в будущем ситуация улучшится.