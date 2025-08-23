«До сортировки плата за вывоз мусора была 3 евро, теперь — 9» - рижанка в шоке

В эфире программы «Uz līnijas» на телеканале TV24 одна из зрительниц задала вопрос о расходах на утилизацию отходов. Она отмечает, что как только начала сортировать мусор, плата за вывоз мусора только выросла: «До сортировки плата за мусор составляла 3 евро, сейчас — 9 евро. Как это можно объяснить?»

На вопрос зрительницы ответил председатель правления SIA «Eco Baltia vide» Янис Айзбалтс. Он признал, что такая ситуация действительно имеет место, но проблема заключается в том, что, начав сортировать мусор, клиенты забывают уменьшить размеры контейнеров для зеленых или бытовых отходов или частоту их вывоза. Это вопрос, с которым мы часто сталкиваемся, когда люди начинают требовать: да, я начал сортировать, давайте принимать биологические отходы, возможно, так было и в случае этой дамы – она начала сортировать биологические отходы, а счет только вырос», – говорит Айзбалтс.

Он подчеркивает, что важно не забыть адаптировать контейнеры для бытовых отходов: «Нужно помнить одну вещь. Если у вас был только зеленый контейнер, в который вы выбрасывали бытовые отходы, и вы взяли, заказали коричневый для биологических отходов, не забудьте либо уменьшить размер зеленого, либо попросить вывозить его реже, иначе вам придется платить за зеленый по тому же счету, плюс еще за коричневый».

Чтобы избежать ситуации, когда после начала сортировки мусора расходы только растут, необходимо сделать два шага: «Нужно сделать две вещи – заказать коричневый контейнер и уменьшить вывоз зеленого или уменьшить его объем. Тогда счет будет меньше».