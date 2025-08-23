19-летняя Нехаева, ныне представляющая Израиль, направлялась в латвийскую столицу Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. Однако на границе Польши у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на наличие всех необходимых документов.

В итоге Нехаева добралась до Риги другим маршрутом. Фигуристке пришлось сделать три пересадки, а также она пропустила первую тренировку.

Информация о намерении Нехаевой перейти под флаг Израиля появилась в мае. Позднее Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход спортсменки в сборную Израиля.

Нехаева выступает в танцах на льду в паре с представителем Израиля Дмитрием Кравченко. Во время выступления за сборную России ее партнером был Федор Санин.