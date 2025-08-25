Baltijas balss logotype
СГД возьмется за стоматологов

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
LETA
СГД возьмется за стоматологов

Цены на стоматологические услуги в Латвии высоки, однако эта сфера, наряду с индустрией красоты, строительством и таксомоторным бизнесом, входит в число тех, где наиболее высок риск уклонения от уплаты налогов.

Служба государственных доходов (СГД) намерена навести в этом хаосе порядок. Как сообщили в налоговой службе, среди предприятий, основным видом деятельности которых являются услуги стоматологии, почти половина (244) имеют рейтинг А (хорошее выполнение обязательств), а 252 предприятия - рейтинг B (необходимо улучшить выполнение обязательств).

Среди стоматологических практик с рейтингом B у большинства (80%) выявлены проблемы, связанные с налогами: декларированные ими средние зарплаты составляют менее половины средней зарплаты в отрасли, а у остальных основной проблемой являются налоговые задолженности. В 2025 году для 35 налогоплательщиков в сфере здравоохранения, включая стоматологов, запланированы меры налогового администрирования и контроля.

#медицина #сгд
Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    25-го августа

    Делать зубы лучше всего в Белоруссии. Специалисты лучше а стоит в три раза меньше ! В три раза, Карл !

    37
    1
  • Е
    Ехидный
    25-го августа

    значит цены на стоматологию так взлетят , что о здоровых зубах можно забыть !!!!

    70
    3

Видео