В учреждении соцухода юношу с нарушениями в развитии чуть не заморили голодом 2 1035

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2025
LETA
В учреждении соцухода юношу с нарушениями в развитии чуть не заморили голодом
ФОТО: Facebook

С уму не постижимым случаем этим летом столкнулись работницы общества "Латвийское движение за независимую жизнь": когда подошла очередь на групповую квартиру одному молодому человеку из учреждения социального ухода, привезенный из учреждения в 18 лет, он весил всего лишь 28 килограммов, пишут общественные СМИ.

Молодой человек с тяжелыми нарушениями развития едва не умер из-за халатности людей, рядом с которыми жил до сих пор.

"Когда парень к нам приехал, мы испугались, потому что никогда в жизни не видели такого истощенного человека, нам казалось, что он тут же может умереть", - вспоминает руководитель общества Инга Шкестере.

Парень был доведен до истощения, рассказала Инге его семейный врач, которая ухаживала за ним в пансионате. Парень голодал не из-за нехватки еды в пансионате, а из-за того, что процесс его кормления требует много времени.

"Это наша большая головная боль - то, что происходит в центрах долговременного ухода, где за полгода человек угасает. Если бы он мог говорить, он бы сказал, что его оставили умирать", - рассказывает Шкестере, которая проинформировала о случившемся Министерство благосостояния.

Она подчеркивает: этот случай является доказательством того, что тем людям, которые нуждаются в наибольшем уходе, институциональная среда не в состоянии его обеспечить.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс подтвердил, что министерство "получило разъяснение, оно нас до конца не устраивает, может быть, нужно провести больше проверок, чтобы понять, что в какой момент что произошло, потому что у нас пока нет полной ясности".

Парень живет в групповом доме уже два месяца. Его вес увеличился почти на пять килограммов. Он снова может улыбаться и смеяться.

Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    27-го августа

    Ну да, больные дети Латвии не нужны, пенсионеры не нужны, никто не нужен Латвии. Правительство, которое поглощает кредиты люди не нужны, а нужны тупые рабы-колхозники, которые за веру в светлое будущее будут пахать с утра до ночи за еду.

    2
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го августа

    Ну нафуй такую жизнь, по мне, если чтоб жить, нужно чтоб тебе ложку в рот терпеливо пихали. Это я говорю, примеряя ситуацию на себя. 🙄

    2
    5

Видео