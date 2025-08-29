Архиепископ Ванагс передаст епископский посох бывшему следователю

Cегодня в 16 часов в Домском соборе архиепископ Янис Ванагс завершает своё служение благодарственным богослужением. На следующий день епископский посох примет новый архиепископ Риналдс Грант.

В пятницу в Рижском Домском соборе пройдёт благодарственное богослужение, которым архиепископ Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви (Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Янис Ванагс завершит своё более чем 30-летнее служение. Церемония начнётся в 16:00, сообщили в LELB.

Ванагс возглавлял церковь 32 года, с 1993-го, и теперь передаёт эстафету новоизбранному архиепископу Риналду Гранту. Его торжественное введение в должность состоится в субботу, 30 августа, также в Домском соборе. Начало – в 12:00. Благодарственный богослужение пройдёт без причастия.

Архиепископ Ванагс вручит награды церкви – «Лилию святого Мейнарда» – людям и партнёрским общинам, которые способствовали передаче христианского послания новым поколениям и развитию ЛЕЛЦ за последние десятилетия. Символически своё служение он завершит, оставив епископский посох на алтаре Домского собора.

На следующий день посох примет новый архиепископ Грант. Его инаугурация будет сопровождаться литургией с причастием, после чего во дворе собора пройдёт встреча прихожан с обоими архиепископами.

Риналдс Грант родился в 1974 году в Салдусе. С 2000 года он служил в Рижской старой церкви Святой Гертруды, которую за 25 лет превратил в одну из самых активных лютеранских общин. В 2022 году был посвящён в епископы, а ранее занимал должность проректора Лютеранской академии.

До духовного пути Грант работал в правоохранительных органах: в начале 1990-х был следователем в Салдусе, а позже – старшим инспектором в латвийском бюро Интерпола. Он имеет юридическое образование (Латвийская полицейская академия) и степень магистра теологии (Латвийский университет).

Ранее на пост архиепископа претендовали также Карлис Ирбе, Кристс Калныньш и Дзинтарс Лаугалис. После консультаций в конце 2023 года Рижская архиепархия выдвинула кандидатуры Гранта и Лаугалиса, а синод принял окончательное решение в пользу Гранта.

Процесс избрания нового архиепископа был начат в связи с планируемым уходом Ванагса на пенсию. Его хиротония в Домском соборе состоялась 29 августа 1993 года, и с тех пор он возглавлял ЛЕЛЦ более трёх десятилетий.