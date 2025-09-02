Министр признался, что государству не хватает денег на детей и умирающих стариков. Поэтому буду экономить на других

В государственном бюджете Латвии необходимы дополнительные сокращения расходов, заявил во вторник на ЛТВ министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство»).

Политик признал, что есть несколько программ, на которые не хватает финансирования. «Нужно обсуждать возможные сокращения расходов, чтобы профинансировать такие правительственные программы», — сказал Ашераденс.

Он назвал, в частности, демографическую программу (100 миллионов евро), «Программа в школе», а также услуги хосписа для людей, которым осталось жить не более шести месяцев (14 миллионов евро).

Министр пообещал, что, несмотря на эти потребности, налоги повышаться не будут и бюджетный дефицит увеличен не будет.

Как сообщалось, по расчётам Министерства образования и науки, для реализации школьной финансовой реформы в следующем году из государственного бюджета потребуется дополнительно 35,7 миллиона евро.