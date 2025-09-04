В историческом центре Риги появится новая зеленая зона и дождевой сад за 3,5 млн евро

В историческом центре Риги за 3,5 млн евро будут созданы новая зеленая зона и так называемый дождевой сад, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В рамках проекта на площади 1,4 га на улицах Аусекля, Элизабетес и Валдемара будут высажены растения на имеющихся газонах, созданы новые зоны насаждений и установлены элементы благоустройства. Также предусмотрены решения по использованию дождевой воды и создание дождевого сада.

Как отмечает самоуправление, этот проект позволит уменьшить эффект тепловых островов в городе, снизить нагрузку на городскую канализационную систему во время осадков и создать удобные для ухода зеленые зоны.

Основные расходы по реализации проекта будут покрыты из средств Европейского фонда регионального развития, а финансирование Рижской думы составит 528 600 евро.

Реализовать проект планируется до 31 декабря 2027 года.